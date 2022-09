La baisse des investissements dans la technologie financière intervient dans un contexte de déclin plus large du secteur, qui a incité plusieurs entreprises en démarrage et grandes entreprises technologiques à mettre à pied des travailleurs et à réduire leurs dépenses.

Les investissements ont diminué de plus de 50 % au Canada, dit KPMG

(Toronto) Les investissements dans les entreprises canadiennes de technologie financière ont chuté de plus de 50 % au cours du premier semestre de l’année, révèle une étude de la firme KPMG.

La Presse Canadienne

Le cabinet d’audit affirme que les entreprises de technologie financière du pays ont investi 810 millions US par l’entremise de 85 transactions au premier semestre de 2022, comparativement à 1,9 milliard US au second semestre de 2021.

La baisse a également été notable par rapport à la même période en 2021, alors que des investissements totalisant 5,4 milliards US avaient été réalisés par l’entremise de 108 transactions, a ajouté la société.

Cependant, KPMG a prévenu que la première moitié de 2021 représentait un cas unique puisqu’elle est considérée comme l’une des périodes les plus solides jamais enregistrées pour l’investissement.

KPMG affirme que la plupart des investissements dans les technologies financières du Canada au cours du premier semestre de l’année provenaient de capital de risque, incluant 25 investissements de démarrage, 23 investissements de première phase et 17 investissements de phases de financement ultérieures.

La baisse des investissements dans la technologie financière intervient dans un contexte de déclin plus large du secteur, qui a incité plusieurs entreprises en démarrage et grandes entreprises technologiques à mettre à pied des travailleurs et à réduire leurs dépenses.

« Le ralentissement du marché et la baisse des valorisations technologiques qui en a résulté ont poussé les investisseurs à appuyer sur le « bouton de pause » au cours des derniers mois, mais avec tant d’investissements dans la technologie financière l’année dernière, nous y voyons un rééquilibrage des attentes ou une réinitialisation du secteur, en quelque sorte », a observé le chef des services financiers pour l’industrie nationale chez KPMG Canada, Geoff Rush, dans un communiqué.

« Nous nous attendons à ce que la technologie financière continue de susciter l’intérêt au second semestre, mais les investisseurs seront plus sélectifs quant à l’endroit où ils déploieront leurs capitaux. »