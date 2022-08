Twitter

Le gendarme des marchés a demandé des précisions sur les faux comptes

(New York) L’Autorité américaine de régulation des marchés (SEC) a demandé, mi-juin, à Twitter de lui fournir des précisions sur sa méthode d’identification des faux comptes et autres spams, selon une lettre publiée mercredi par la SEC, l’une des questions centrales du contentieux entre le réseau social et Elon Musk.