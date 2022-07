Twitter qualifie l’abandon par Musk du rachat de la plateforme d’invalide et injustifié

(New York) Twitter affirme lundi que l’abandon par Elon Musk de son projet de rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars est « invalide et injustifié » et affirme avoir rempli toutes les obligations prévues dans l’accord conclu en avril.