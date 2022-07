En 2008, je travaillais comme conseiller en développement économique sur le territoire de Laval. C’était la Grande Récession et nous étions inondés de demandes d’aide de la part d’entreprises en difficulté. C’est alors que nous avons accueilli une nouvelle collègue au sein de notre équipe. Elle s’appelait Guylaine et elle avait travaillé pour des institutions financières. Le financement d’entreprise, elle s’y connaissait vraiment. C’est elle qui m’a appris la puissance d’un simple outil de gestion : « le budget de caisse ».

Jacques Plante Conseiller en développement économique à la retraite

En effet, un budget de caisse permet de gérer efficacement les liquidités d’une entreprise. En période de crise, c’est très souvent un manque de liquidités qui fait couler la barque. Évidemment, c’est toujours un peu la même chose, plus rapidement on maîtrise un outil de gestion, plus il a de chances de produire son effet avant qu’il ne soit trop tard. S’il faut retenir des projets d’investissement, il faut s’y prendre en amont.

Faire un budget de caisse permet d’effectuer des simulations sur les liquidités prochaines de l’organisation. Si nous nous y prenons assez tôt, il devient possible d’essayer différents scénarios de baisse des ventes et ainsi d’évaluer l’impact de ces projets d’investissement sur les liquidités. Est-ce bien le bon moment pour investir dans cet équipement ? Ou pouvons-nous faire du « temps supplémentaire » en attendant d’y voir plus clair ? Ou donner en sous-traitance ce surplus de travail ?

Nous voici maintenant à la porte d’un nouveau ralentissement de l’économie. Pourquoi ? Parce que la hausse des taux d’intérêt des banques centrales pour maîtriser l’inflation aura certainement pour conséquence de ralentir l’économie. C’est dans ces circonstances que la priorité devient la gestion des liquidités pour les entreprises touchées.

Toutes ne seront pas touchées et elles ne le seront pas toutes en même temps. Mais alors, qui sera touché en premier ?

En premier, les fabricants de biens durables, en particulier : l’automobile, l’aéronautique avec un décalage, les électroménagers, les meubles, les bijoux, les livres, etc. En effet, ce sont de ces biens que les consommateurs décideront de retarder l’achat.

En deuxième lieu, les entreprises qui ont contracté des prêts qui ont des échéances prochaines ; elles seront frappées par la hausse des taux d’intérêt qui sera générée par les banques centrales.

Mais alors, que doivent faire ces entreprises ? Si elles n’ont pas la compétence ou le temps de faire un budget de caisse, elles doivent développer cette compétence et dégager une personne-ressource pour effectuer le travail. Le plus tôt sera le mieux. En effet, les scénarios possibles diminuent avec le temps. S’il faut se débarrasser d’équipements ou d’immobilisations, c’est maintenant qu’il faut le faire. Pas lorsque plus personne n’en voudra.

Que doivent faire les conseillers aux entreprises et les consultants en gestion ? Ils ont à préparer le terrain. Ils doivent trouver les entreprises vulnérables. Préparer une façon de les sensibiliser à l’importance de maîtriser les liquidités de leurs opérations : au cas par cas ou à l’aide de présentations physiques ou virtuelles. Préparer des méthodes de transfert des connaissances vers le personnel qui devra effectuer les scénarios de budget de caisse. Et finalement, encourager les entreprises à resserrer leurs liens avec leurs institutions financières afin de ne pas causer de surprises qui seraient perçues comme des lacunes importantes de gestion.