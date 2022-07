(Ottawa) Le gouvernement canadien affirme que l’éviction du premier ministre britannique Boris Johnson par son parti n’aura pas d’impact sur les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre les deux pays.

La Presse Canadienne

Une porte-parole de la ministre du Commerce international, Mary Ng, a déclaré jeudi que les négociations pour le nouvel accord se poursuivraient sans heurts, car le Canada et le Royaume-Uni partagent une longue histoire et des liens étroits.

Dans une déclaration devant le « 10 Downing Street », jeudi, M. Johnson a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de premier ministre. Des députés conservateurs exigeaient son départ et plusieurs ministres ont même démissionné de son cabinet.

M. Johnson a l’intention de rester en poste jusqu’à ce que sa succession soit choisie, mais certains souhaitent qu’ils quittent ses fonctions immédiatement – notamment l’ancien premier ministre conservateur John Major.

M. Johnson a toujours été un ardent partisan de liens plus étroits avec le Canada, y compris sur le commerce, depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, ce qui a ouvert un processus de négociations pour un accord de libre-échange entre les deux pays.

Le Canada et le Royaume-Uni négocient un nouvel accord commercial bilatéral parce que les ententes commerciales conclues dans le cadre de l’Accord économique et commercial global, entre le Canada et l’Union européenne, ne s’appliquaient plus au Royaume-Uni après le « Brexit ».