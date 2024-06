Alors que Québec déposera très bientôt un projet de loi « costaud » sur l’énergie, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, estime qu’il faut envisager le développement de la filière nucléaire. Il promet des discussions avec la population pour trancher si « on en veut ou si on n’en veut pas ».

Tant qu’il n’y aura pas de discussions sur les risques et les avantages de l’énergie de l’atome, « les Québécois s’opposeront au nucléaire », a-t-il déclaré lors d’un panel sur l’énergie auquel il participait, mercredi, à l’occasion de la publication du Baromètre économique du cabinet BCF.

Une crainte justifiée, selon lui, étant donné qu’il n’y a pas eu de « narratif » au sujet du nucléaire dans la province : « Je pense que c’est un débat qui doit avoir lieu et on décidera collectivement si on en veut ou si on n’en veut pas. »

Depuis la fermeture de la centrale de Gentilly-2, il y a plus de 10 ans, la situation énergétique a profondément changé, a-t-il soutenu. La demande en électricité est aujourd’hui stimulée par l’électrification de plusieurs secteurs d’activité, dont le transport, et la volonté du Québec d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

« Le nucléaire va devoir être considéré. Pas demain matin et pas avant l’élection, mais je pense que la discussion doit avoir lieu », a-t-il dit, soutenant que cette forme d’énergie « va faire partie du plan intégré des ressources, parce qu’aujourd’hui – et c’est un avis personnel –, décarboner la planète sans nucléaire, ça n’arrivera pas ».

Deux enjeux spécifiques devront être abordés, selon lui. Il y a tout d’abord les craintes liées à la sécurité des centrales nucléaires. Les « appréhensions ont été ravivées » avec l’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, survenu en 2011, a-t-il rappelé.

L’autre élément relève de la disposition des déchets d’uranium. À ce sujet, il cite l’exemple de l’Ontario qui, en collaboration avec des communautés autochtones, « a trouvé des gisements géologiques où ils vont mettre l’uranium là ».

Est-ce que Québec envisagerait davantage la construction de grandes centrales dotées de réacteurs CANDU ou privilégierait-il celle de petits réacteurs modulaires (PRM), ces centrales d’une capacité inférieure à 300 mégawatts déployables en régions éloignées ? Aucune avenue précise n’est jusqu’à présent envisagée, a-t-il répondu.

Au sujet des PRM, le ministre a tenu à rappeler que les technologies ne sont toujours pas éprouvées : « Il n’y a pas un réacteur d’opérationnel, et le coût de ça, c’est quoi ? Si ça coûte 0,20 $ le kilowattheure, peut-être qu’on n’en aura pas. »