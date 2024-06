Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Off/Script est une application mobile aux allures de réseau social, mais entièrement consacrée aux créateurs, surtout dans le domaine de la mode. Ceux-ci peuvent tester la popularité de concepts auprès des autres usagers, lancer des campagnes de sociofinancement et, ultimement, lancer la production et la vente de leur produit.

Qui ?

Jonathan Brun est un entrepreneur qui a notamment fait partie de l’écurie de White Star Capital jusqu’en 2022, après cinq ans passés, entre 2015 et 2020, à divers postes de responsable au sein de la Banque Scotia. En 2022, il avait notamment été remarqué par La Presse quand son entreprise Lighthouse Labs avait réussi à lever 9 millions pour un ambitieux projet de moteur de recherche du métavers basé sur la chaîne de blocs.

La même année germait le projet d’Off/Script, cofondé avec Justine Massicotte, détentrice d’une maîtrise en science des données de HEC Montréal et qui a œuvré chez Coveo de 2019 à 2022. Un consultant expert du domaine de la mode, Jeff Dalzell, s’est joint au duo à titre de directeur des opérations, et Alex Emery a été nommé directeur de produit. Off/Script compte aujourd’hui une équipe d’une vingtaine de personnes. M. Brun en est le PDG et Mme Massicotte, la responsable technologique.

Le produit

On pourrait décrire Off/Script comme un réseau social à la Tinder, dans lequel on décide d’aimer ou pas ce qui apparaît sur son écran de téléphone. La grande différence, c’est qu’il s’agit de concepts de produits, presque exclusivement vestimentaires, plutôt que de personnes. Chapeaux, manteaux, chandails, sacoches aux designs originaux, on balaie vers la gauche si on n’aime pas, vers la droite si on aime.

Ces concepts sont imaginés par près d’un millier de « faiseurs de goût » (tastemakers) souvent à partir d’un simple croquis. C’est à ce moment-là qu’Off/Script prend les choses en main, d’abord en utilisant l’intelligence artificielle pour générer une image à partir du dessin. Elle est proposée aux quelque 50 000 visiteurs mensuels, à 70 % provenant des États-Unis, sur l’application mobile Off/Script, qui n’est offerte qu’en anglais.

« Les gens votent, comme dans Tinder, explique Jonathan Brun. Quand l’idée se rend à 100 likes, les créateurs lancent une campagne de sociofinancement, comme sur Kickstarter. » Si le concept réussit à attirer 40 précommandes à 40 $ l’unité, un des jalons utilisés, il peut passer à l’étape de la production. Une trentaine de produits ont ainsi été mis en marché auprès des abonnés d’Off/Script ; une cinquantaine sont en développement.

« On reçoit 10 000 soumissions de concepts par mois, précise le PDG. On a un réseau de manufacturiers, on a modélisé leurs capacités de production, on fait également beaucoup affaire avec des artisans, un sac aux États-Unis, celui-ci en Amérique latine, ce manteau d’hiver en Chine. »

Les défis

Avoir ses entrées dans l’industrie textile internationale n’a rien de simple, et ç’a été un des apports de Jeff Dalzell, qui cumule trois décennies d’expérience en création de produits, logistique, distribution et opérations. « C’est vraiment une industrie de relations, note M. Brun. Si tu arrives avec quelqu’un avec qui ils font affaire depuis 30 ans, ils vont prendre le téléphone. »

Établir un réseau de partenaires manufacturiers fiables a été paradoxalement rendu plus facile par la pandémie. « Il y a énormément de marques qui ont commencé à rapatrier leur production et à se diversifier, note le PDG. Il y a maintenant de la disponibilité de production dans ces usines qu’on ne pouvait pas avoir. Quand ils travaillent avec nous, ils sont capables de faire n’importe quoi. »

Le logiciel de génération d’images a été bâti par Off/Script, qui ne dispose pas tout à fait des capacités technologiques d’OpenAI. « Il a fallu beaucoup de travail, de développement, de peaufinage. On est parti d’un modèle en code source ouvert, on l’a entraîné nous-mêmes pour être capable d’arriver à des produits de qualité. »

L’avenir

À court terme, « d’ici un an » estime le PDG, la génération d’images à partir de croquis sera nettement plus spectaculaire, avec des vues 3D et des animations. On veut également utiliser l’IA pour générer automatiquement des descriptions techniques qui pourront être utilisées par les manufacturiers. On aimerait également proposer aux créateurs des outils plus avancés pour mettre sur pied de meilleures campagnes de promotion. Et plutôt que de financer Off/Script en prélevant une marge sur les produits vendus, on espère mettre sur pied un abonnement « premium ».