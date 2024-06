(Ottawa) La Banque du Canada annoncera mercredi sa dernière décision en matière de taux d’intérêt, et les spéculations vont bon train concernant une possible réduction du taux directeur par la banque centrale.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Dans l’ensemble, les marchés financiers s’attendent à ce que la banque centrale réduise son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, mais cette opinion n’est en aucun cas universelle, certains s’attendant à ce qu’elle patiente encore.

« Les preuves continuent de s’accumuler selon lesquelles le niveau élevé actuel des taux d’intérêt n’est plus nécessaire, a déclaré RBC dans une note aux clients vendredi. Néanmoins, même si les arguments en faveur d’une réduction des taux d’intérêt au Canada sont relativement clairs, la Banque du Canada maintiendra probablement un ton prudent quant au rythme des réductions supplémentaires après la semaine prochaine. »

Si la Banque du Canada choisit de baisser son taux directeur mercredi, il s’agira de la première baisse depuis mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a incité la banque centrale à réduire son taux directeur à près de zéro.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu’une réduction des taux était possible, mais que la décision serait guidée par les données économiques. Il a affirmé que la banque centrale constatait ce qu’elle avait besoin de voir, mais qu’elle souhaitait le voir sur une plus longue période pour être sûre que les progrès vers la stabilité des prix seront durables.

Les économistes ont été particulièrement encouragés par le ralentissement marqué de la croissance des prix au Canada.

L’inflation annuelle pour avril s’est établie à 2,7 %, contre 2,9 % en mars.

Les mesures fondamentales de l’inflation, qui excluent la volatilité des prix, se sont également progressivement atténuées ces derniers mois.

La décision sur les taux d’intérêt vient dans la foulée d’un rapport de Statistique Canada la semaine dernière selon lequel la croissance économique au premier trimestre n’a pas répondu aux attentes de la Banque du Canada. Statistique Canada a également révisé à la baisse ses chiffres de croissance au quatrième trimestre de 2023.

Toutefois, le rapport sur l’emploi d’avril a montré que l’emploi a augmenté de 90 000 pour le mois, ce qui constitue la plus forte augmentation depuis plus d’un an.

Si la Banque du Canada devait annoncer mercredi qu’elle ne réduit pas son taux directeur, il est largement attendu qu’elle le fasse le mois suivant.