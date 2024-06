Les actions de GameStop montaient en flèche sur les marchés lundi à la suite de spéculations selon lesquelles l’homme au centre de l’engouement pour les titres mimétiques pendant la pandémie possède un grand nombre d’actions du détaillant de jeux vidéo qui pourraient valoir des millions.

Michelle Chapman Associated Press

Les actions de GameStop étaient en hausse de 35,1 % à 31,27 $ US lundi en début d’après-midi, après avoir bondi au-dessus de 40 $ juste après l’ouverture des marchés.

Keith Gill, mieux connu sous le nom de « Roaring Kitty » sur les plateformes de médias sociaux YouTube et X, porte également le nom de Deep F ****** Value sur Reddit. Dimanche soir, le compte Reddit a partagé une capture d’écran sur le forum r/SuperStonk qui pourrait être, selon certains, une image des actions et des options d’achat que Keith Gill détient dans GameStop. L’image montre que Keith Gill pourrait détenir 5 millions d’actions de GameStop d’une valeur de 115,7 millions US au cours de clôture de vendredi. La capture d’écran montre aussi 120 000 options d’achat dans GameStop avec un prix d’exercice de 20 $ qui expire le 21 juin. Les options d’achat ont été achetées à environ 5,68 $ pièce.

PHOTO ARCHIVES HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Keith Gill

De plus, le compte de Keith Gill sur X a publié dimanche soir une photo d’une carte inversée du jeu populaire Uno. Aucun texte n’accompagnait l’image.

Cette dernière activité survient environ trois semaines après que Keith Gill est apparu en ligne pour la première fois en trois ans, faisant grimper le prix de GameStop à ce moment. En mai, le compte « Roaring Kitty » a publié sur X l’image d’un homme assis en avant sur sa chaise, un meme utilisé par les joueurs lorsque les choses deviennent sérieuses.

La publication sur X a été suivie d’une vidéo YouTube datant de quelques années lorsque Keith Gill défendait la société assiégée GameStop en disant : « C’est tout pour l’instant parce que je suis à bout de souffle. Pour info, voici une vidéo rapide de 4 minutes que j’ai réalisée pour résumer l’argumentaire de $ GME. »

GameStop en 2021 était un détaillant de jeux vidéo qui avait du mal à survivre alors que les consommateurs passaient rapidement des disques aux téléchargements numériques. Les grands fonds spéculatifs de Wall Street et les principaux investisseurs pariaient contre le détaillant, ou vendaient ses actions à découvert, estimant que ses actions continueraient sur une tendance à la baisse draconienne.

Keith Gill et ceux qui étaient d’accord avec lui ont changé la trajectoire d’une entreprise qui semblait se diriger vers la faillite en rachetant des milliers d’actions GameStop, défiant presque tous les paramètres acceptés qui indiquaient aux investisseurs que l’entreprise était en grave difficulté.

Cela a déclenché ce que l’on appelle un « short squeeze », lorsque les grands investisseurs qui avaient parié contre GameStop ont été contraints d’acheter ses actions en hausse rapide pour compenser leurs pertes massives.

L’histoire de « Roaring Kitty » et de l’engouement pour les memes boursiers a fait l’objet d’un film l’année dernière, intitulé Dumb Money.

Parmi les autres entités qui ont rejoint la vague de memes lundi, citons la chaîne de cinéma AMC Entertainment Holdings, qui était en hausse de plus de 26 % dans les échanges avant le début de la séance. Koss Corp., un fabricant de casques, a augmenté de plus de 14 % et BlackBerry, l’ancien fabricant autrefois dominant de téléphones intelligents, a grimpé de plus de 4 %.