Ce qu’on attend du ministère des Transports, c’est d’abord qu’il adapte et précise ces normes sanitaires afin de faciliter une relance progressive du transport par autocar entre les villes et en régions. Ça s’est déjà fait dans les transports collectifs en ville et ça serait logique que ça puisse se faire aussi dans les transports interurbains et en régions.