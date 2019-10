Chaque semaine, La Presse présente des conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé

La Presse

LA CITATION

« Elles ne savent pas que je vais le faire, mais s’il n’y avait que deux personnes à remercier, essentielles à cette campagne, ce sont deux femmes incroyables, des piliers de cette campagne et qui occupent deux des postes les plus importants dans le parti. Il y a ma directrice de campagne Jennifer Howard, et ma directrice nationale, Mélissa Bruno. Et je suis fier que ce soit des femmes. Celles-ci sont un fort trait de notre parti. » — Jagmeet Singh, chef du NPD, lors de son discours électoral, lundi

PHOTO JEFF PACHOUD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des cyclistes participant au Tour de France

L’INSPIRATION

Quand on dirige comme au Tour de France

Remercier ses coéquipiers, leur donner le mérite de la victoire, être constant et prévisible. Voilà des leçons qu’un dirigeant peut tirer du cyclisme pour devenir un bon leader, selon Frédéric Pérodeau, de l’Autorité des marchés financiers (AMF). « C’est la marque des grands leaders. Dans une entrevue accordée à The Telegraph, le cycliste canadien Michael Barry, qui a été le coéquipier de grands leaders, garde parmi ses meilleurs souvenirs la façon dont Mark Cavendish [30 victoires d’étape au Tour de France] se comportait avec ses coéquipiers », a écrit sur LinkedIn le surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution de l’AMF, qui cite aussi des entrevues accordées par des athlètes au Business Insider et au New York Times, pour appuyer ses dires. Quant à la consistance et à la prévisibilité, elles apportent de la liberté aux équipes dans des paramètres qu’elles savent préétablis. Ces parallèles avec le cyclisme lui sont venus après avoir assisté à une étape du Tour de France 2019. « Quand on y pense, le cyclisme sur route est une discipline parfaite pour discuter de leadership et de la dynamique d’équipe, constate-t-il. Il s’agit selon moi du sport d’équipe par excellence : chaque équipe [huit cyclistes par équipe] est composée d’un leader, préalablement désigné afin de remporter l’épreuve, et d’un certain nombre de coéquipiers [parfois appelés “domestiques”]. » (Source : LinkedIn)

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Warrick Dunn (à gauche), ancien porteur de ballon des Buccaneers de Tampa Bay

LE CHIFFRE

173

C’est le nombre de maisons entièrement meublées que Warrick Dunn, ancien porteur de ballon des Buccaneers de Tampa Bay, a offert à des mères seules et leurs enfants sans toit, par le truchement de la fondation qui porte son nom (en partenariat avec Habitat for Humanity), depuis 1997, aux États-Unis. L’idée d’un tel geste est inspirée de son enfance en Louisiane assombrie par la mort par balles de sa mère, policière, à 36 ans. Warrick Dunn en avait 17. Dès lors, il a eu comme responsabilité de s’occuper de ces cinq frères et sœurs. « Tu ne peux faire autrement que de devenir mature, raconte-t-il au magazine People. Ce n’était plus une question d’aller à l’école ou de jouer au foot. […] Ce programme est une forme de thérapie pour moi. » (Source : People)

QUI A DIT ?

« Je crois que toute organisation a périodiquement besoin d’un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu et c’est ce qui motive ma décision. »

Réponse : Sophie Brochu, qui quittera le 30 décembre prochain le poste de présidente et chef de la direction d’Énergir, qu’elle occupe depuis 12 ans.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Sophie Brochu quittera le 30 décembre prochain le poste de présidente et chef de la direction d’Énergir

LE TRUC

Il faut être craint

Pour Jean-Louis Georgelin, « un chef qui n’est pas craint n’est pas un bon chef ». Tel est le titre d’une entrevue que le général français a accordée au Figaro. Quand vient le temps d’expliquer de quelle façon diriger, celui-ci se démarque avec des propos à contre-courant de ce que l’on entend actuellement sur la façon de gérer et de devenir un leader dans les organisations et que certains jugeront anachroniques. Qu’a-t-il à dire sur la gestion sans hiérarchie apparente, par exemple ? « Dans la société actuelle, tout le monde s’appelle par son prénom, s’embrasse, se tutoie ; on parle à tort à travers, on manque de recul…, explique Jean-Louis Georgelin. Finalement, le chef est de moins en moins identifiable. En cas de coup dur, c’est donc compliqué de savoir vers qui se tourner. Quand on va vers une familiarité trop poussée envers ses collaborateurs, cela met en danger l’exercice de sa responsabilité ! Pour être un chef, il faut savoir inspirer la confiance et le respect de ses collaborateurs, sans tomber dans l’excès de familiarité. » (Source : Le Figaro)

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Le général français Jean-Louis Georgelin

LE CONSEIL

Attention, quand on parle politique au travail

Les discussions politiques, préélectorales, ont-elles été source d’animosité ou de conflits sur votre lieu de travail ? A-t-on le droit de parler vote et politique au bureau ? Un article de l’Associated Press, publié à un an de l’élection présidentielle américaine, soutient qu’aux États-Unis, un patron a le devoir de limiter de telles discussions pour ne pas nuire à la productivité ou au climat de travail. « Il n’y a pas de droit de liberté d’expression sur les lieux privés de travail, affirme James McDonald, avocat du travail de la firme Fisher Phillips, en Californie. Les dirigeants de PME ont ainsi le droit de dire à leurs employés que les discussions politiques sont bannies durant les heures de bureau et limitées lors des pauses et des heures de lunch. » D’autres articles, appuyés par des citations de diverses firmes d’avocats au Canada et aux États-Unis, soutiennent toutefois qu’il relève de la politique interne de chaque entreprise et du bon jugement de l’employeur de limiter les emportements. (Source : Associated Press)