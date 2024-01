La Presse vous propose un tour d’horizon de l’impact de la présence des chauves-souris sur l’humain et vice-versa.

On connaît le mont Royal pour ses écureuils gris un peu effrontés et ses ratons laveurs balèzes. Mais il y a toute une faune plus discrète qui vaque à ses occupations sans attirer l’attention, dont certaines populations de chauves-souris. Allons à la rencontre de cette faune .

Le syndrome du museau blanc fait rage et décime des populations entières de chauves-souris en une seule exposition. Jamais on n’a vu un déclin aussi foudroyant chez un groupe animal . Le petit mammifère volant est désormais menacé de disparition, avec des conséquences qu’on peine à mesurer. Batman lui-même ne saurait le sauver.

Pauvres chauves-souris. Non seulement traînent-elles une sinistre réputation, mais elles font aussi maintenant face à des menaces qui mettent leur survie en danger, notamment le fameux syndrome du museau blanc. Les amateurs de plein air peuvent toutefois faire de petits gestes pour leur venir en aide. Lisez comment et surtout, pourquoi s’en préoccuper .

Régime uniquement sanguin : les chauves-souris vampires survivent grâce à leur génétique

Des scientifiques ont découvert pourquoi les espèces de chauves-souris vampires sont les seuls mammifères qui peuvent survivre avec un régime uniquement sanguin.

L’histoire selon les excréments de chauves-souris

Dans une caverne isolée en Jamaïque, on trouve une description détaillée de l’histoire environnementale de la planète depuis 4300 ans. Ces archives sont contenues dans une couche de deux mètres d’excréments de chauves-souris. Cette découverte de biologistes de l’Université d’Ottawa pourrait mener à étudier l’évolution des virus.

Les secrets de la longévité des chauves-souris

Chez les mammifères, plus on est gros, plus on vit vieux. Une règle immuable, sauf pour le murin de Brandt, une minuscule espèce de chauve-souris qui malgré ses quelques grammes peut vivre plus de 40 ans, grâce à un savant cocktail d’hibernation, de discrétion et de génétique.

Les petites chauves-souris crient plus fort que les grosses

Les petites chauves-souris ont besoin de crier plus fort que les grosses pour voir aussi bien que ces dernières, indique une étude publiée en 2012.

La plus ancienne des chauves-souris se déplaçait déjà grâce à l’écho

La plus ancienne des chauves-souris connues avait la faculté d’émettre des sons pour se déplacer en fonction de l’écho que ceux-ci renvoyaient, selon une étude parue en 2010 dans Nature qui rouvre le débat sur l’antériorité de l’écholocalisation par rapport à la faculté de voler.

Les façades d’immeubles trompent les radars des chauves-souris

Les façades de verre et d’acier des immeubles, lisses et verticales, trompent le système d’écholocalisation des chauves-souris – qui fonctionne comme un radar – ont déterminé des scientifiques dont la recherche a été publiée en 2017 dans la revue Science.

Découverte d’un fossile de chauve-souris géante en Nouvelle-Zélande

Les restes fossilisés d’une chauve-souris fouisseuse qui vivait il y a des millions d’années ont été retrouvés en Nouvelle-Zélande, avait annoncé en 2018 une équipe internationale de scientifiques.

Les espèces vampires ne flairent pas le sang

La chauve-souris vampire ne trouve pas sa proie grâce à l’odeur de son sang, mais plutôt avec la chaleur qu’il émet sous sa peau. Et elle a détourné pour ce faire une protéine qui sert habituellement d’alerte aux autres mammifères pour éviter les brûlures, révèle une étude publiée en 2011.