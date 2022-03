PHOTO SHERRI AND BROCK FENTON, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Des scientifiques ont découvert pourquoi les chauves-souris vampires sont les seuls mammifères qui peuvent survivre avec un régime uniquement sanguin.

Christina Larson Associated Press

Ils ont comparé le génome des chauves-souris vampires communes à 26 autres espèces de chauves-souris et ont identifié 13 gènes manquants ou qui ne fonctionnent plus chez les chauves-souris vampires. Au fil des ans, ces ajustements génétiques les ont aidées à s’adapter à un régime sanguin riche en fer et en protéines, mais avec un minimum de graisses ou de glucides, ont rapporté les chercheurs vendredi dans la revue Science Advances.

Les chauves-souris vivent en Amérique du Sud et en Amérique centrale et sont essentiellement des « Draculas vivants », a déclaré le co-auteur Michael Hiller de l’Institut Max Planck en Allemagne. D’environ 3 pouces (8 centimètres) de long avec une envergure avec les ailes ouvertes de 7 pouces (18 centimètres), les chauves-souris mordent et lapent le sang du bétail ou d’autres animaux la nuit.

La plupart des mammifères ne pourraient pas survivre avec un régime liquide hypocalorique à base de sang. Seules trois espèces de vampires parmi les 1400 types de chauves-souris peuvent le faire — les autres mangent principalement des insectes, des fruits, du nectar, du pollen ou de la viande, comme les petites grenouilles et les poissons.

« Le sang est une source de nourriture terrible », a déclaré Hannah Kim Frank, chercheuse sur les chauves-souris à l’Université de Tulane, qui n’a pas participé à l’étude. « C’est totalement bizarre et incroyable que les chauves-souris vampires puissent survivre grâce au sang — elles sont vraiment étranges, même parmi les chauves-souris. »

Certaines autres créatures ont également le goût du sang, notamment les moustiques, les punaises de lit, les sangsues et les puces.

Les derniers travaux élargissent les recherches d’une autre équipe qui a identifié trois des 13 pertes de gènes.

« Le nouvel article montre à quel point les chauves-souris vampires sont différentes des autres chauves-souris étroitement apparentées, qui mangent du nectar et des fruits », a déclaré Kate Langwig, chercheuse sur les chauves-souris à Virginia Tech, qui n’a joué aucun rôle dans l’étude.

Avec un régime aussi faible en calories, les chauves-souris vampires ne peuvent pas rester longtemps sans repas. À la rigueur, les bien nourries régurgiteront leur nourriture pour la partager avec un voisin affamé. Elles semblent garder une trace de qui les a aidées dans le passé, a souligné M. Hiller, notant que les chauves-souris vampires ont des relations sociales complexes.

« Ce n’est pas une question de parenté, a indiqué Mme Frank. Elles remarquent juste et se souviennent : vous êtes un bon partageur, je vous récompenserai. »

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.