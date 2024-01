Hydroxychloroquine Des milliers de morts évitables

Au début de la pandémie, des médecins ont avancé, sur la base de résultats très préliminaires, qu’un médicament contre la malaria serait efficace contre la COVID-19. L’hydroxychloroquine s’est rapidement révélée inefficace et même néfaste à cause de ses effets secondaires. Une étude internationale calcule que des milliers de morts auraient été évitées si les médecins avaient été plus prudents.