(Québec) Christian Dubé franchit une nouvelle étape de sa réforme. Le ministre de la Santé mandate un comité de transition qui disposera d’un an pour épauler l’équipe de top guns aux commandes de Santé Québec vers son déploiement.

Ce comité, qui devra aussi concocter un plan de transition pour les années à venir, entrera en fonction vendredi. La mise sur pied d’un tel groupe a obtenu le feu vert du Conseil des ministres avant les Fêtes, selon un décret publié mercredi dans la Gazette officielle.

Or, sa composition a été déterminée dans un arrêté ministériel signé par le ministre mercredi seulement, a-t-on appris. Une annonce est d’ailleurs prévue ce jeudi.

On y compte notamment l’urgentologue Gilbert Boucher, impliqué récemment dans la gestion de la crise dans les urgences. L’ex-PDG du CHU Sainte-Justine Caroline Barbir, qui avait été dépêchée par M. Dubé à Joliette après la mort de Joyce Echaquan, y figure aussi.

La directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, qui avait formulé des inquiétudes lors du dépôt de la réforme du ministre, est aussi nommée, tout comme d’ex-dirigeants d’établissements en région, des sous-ministres et une représentante du personnel infirmier. D’autres membres pourront s’ajouter au cours des prochains mois, selon les besoins.

Le comité de transition devra accompagner le futur président et chef de la direction de Santé Québec, une société d’État qui sera responsable de tout le volet opérationnel du réseau de la santé et des services sociaux, et son équipe de direction vers le déploiement de la nouvelle structure.

Les appels de candidatures pour recruter le premier grand patron de Santé Québec, le président et les membres du conseil d’administration seront d’ailleurs lancés au cours des prochains jours.

En vertu de la Loi visant à rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace (PL15), adoptée sous bâillon en décembre, Santé Québec est créée lors de la nomination du président et chef de la direction.

Christian Dubé espère dénicher des top guns du privé pour diriger l’agence. La Presse révélait en mars que le ministre était prêt à mettre sur la table des offres salariales concurrentielles pour attirer des candidats, quitte à sortir du cadre standard de rémunération du secteur public.

Le cabinet du ministre a confirmé lundi que la personne qui sera à la tête de Santé Québec « aura un salaire comparable aux postes semblables dans les grandes sociétés d’État, comme Hydro-Québec ». Le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, touche un salaire annuel de 639 000 $.

Radio-Canada rapportait lundi que le futur dirigeant gagnerait 543 000 $ par année. Ce dernier ne disposera pas d’un chauffeur, mais d’une allocation de déplacement, a également précisé le cabinet.

« Préparer la fusion » à Santé Québec

Le comité de transition aura aussi pour mandat de « préparer la fusion » des CISSS et des CIUSSS à l’organisation de Santé Québec. Cette étape majeure, qui viendra à la fin de l’automne, fera de la société d’État l’employeur unique des quelque 330 000 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. C’est aussi à ce moment que Santé Québec deviendra opérationnelle.

La définition des grandes orientations et des stratégies gouvernementales demeurera dans le giron du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les prochains mois serviront aussi à élaborer un plan de transfert des effectifs du MSSS vers Santé Québec, qui doit débuter au printemps. Quelles directions seront mutées ? Combien de sous-ministres pourraient être déplacés ? Ces questions demeurent en suspens pour l’instant.

Au moment de son engagement électoral, en août 2022, M. Dubé avait indiqué que les sous-ministres responsables de secteurs opérationnels pourraient se retrouver à Santé Québec. Le nombre de sous-ministres serait aussi revu à la baisse, confirmait à l’époque le ministre.

Il estimait alors que l’organigramme du MSSS n’avait « pas de bon sens » et promettait de rendre le réseau plus « agile » avec la création de Santé Québec. Cet engagement survenait six mois après le dépôt de son Plan santé, la première étape de sa réforme.

Le comité de transition, dont certains membres toucheront une rémunération, devra faire rapport de ses activités tous les quatre mois. Un premier rapport d’étape, qui sera public, est attendu en mai.

À la fin de son mandat, en avril 2025, le comité soumettra au ministre de la Santé un plan de transition à plus long terme, établissant par exemple les orientations de Santé Québec. Il sera ensuite dissous.

La Presse a obtenu la composition du comité de transition : Daniel Paré, sous-ministre à la Santé

Caroline Barbir, ex-PDG du CHU Sainte-Justine

Le D r Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec et urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal

Sylvie Tremblay, directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre associée au MSSS

Line Bérubé, ex-secrétaire générale associée aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif

Richard Deschamps, sous-ministre associé au MSSS

Isabelle Malo, ex-PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Renée Marcoux, infirmière au CISSS de la Côte-Nord

François Dutil, directeur principal – partenariats TI, gestion de patrimoine et assurances des personnes chez Desjardins

Catherine Wilhelmy, codirectrice de la Communauté québécoise des patients, proches et citoyens partenaires