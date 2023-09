Face à la hausse des cas de COVID-19 et des virus respiratoires, le port du masque redeviendra obligatoire au CHUM, à Montréal, dès lundi.

C’est ce qu’indique une note interne envoyée aux employés de l’hôpital montréalais, tel que rapporté d’abord par Radio-Canada et confirmé par La Presse. Selon cette note, les médecins et le personnel qui vont dans les chambres des patients devront à nouveau porter le masque à l’hôpital. Les patients eux-mêmes, leurs proches et les visiteurs devront aussi se soumettre à cette nouvelle procédure.

« Nous vous encourageons à mettre en application les bonnes pratiques en matière d’hygiène des mains », précise aussi le CHUM à ses employés. L’approche préventive vise à protéger la population hospitalière en évitant la contamination, assure le CHUM.

La mesure sera mise en place dès le lundi 2 octobre.

Déjà en place ailleurs au Québec

Le CHUM n’est pas le premier centre hospitalier à mettre en place cette mesure face à la recrudescence des virus respiratoires. Le 21 septembre dernier, Radio-Canada Estrie rapportait que le masque était désormais une obligation dans toutes les installations du CIUSSS de l’Estrie-CHUS en raison de la hausse des cas de COVID-19.

Le CHU de Québec a emboîté le pas le 27 septembre en obligeant cette protection en milieu hospitalier pour les patients et toute personne en contact avec les ceux-ci, que ce soit le personnel ou les visiteurs, a indiqué ICI Québec.