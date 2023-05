Tout en convenant que certains éléments de l’examen actuel devaient être améliorés, l’OIIQ a annoncé jeudi qu’il remplacera dès 2024 son examen d’admission par l’examen NCLEX-RN, utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.

Rebelote à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui a de nouveau enregistré un taux d’échec disproportionné lors de sa dernière édition en mars dernier, a-t-on annoncé lundi.

Le taux de réussite de l’examen de mars pour les candidats qui le passaient pour la première fois a été de 53,3 %, tandis que celui chez les personnes diplômées à l’extérieur Canada est de 37 %. Ce faible taux de réussite rappelle l’examen de septembre, où seulement 51,4 % des candidates avaient obtenu la note de passage.

En novembre, le commissaire à l’admission aux professions, Me André Gariépy, avait été chargé d’enquêter sur les raisons ayant entraîné ce taux d’échec anormalement élevé. Il a révélé mardi dernier que l’examen de l’Ordre comporte des failles et remet en cause la qualité des questions et des notes de passage haussées sans justification suffisante.

Après révision de l’examen de septembre 2022, l’OIIQ a établi que cinq questions auraient pu être améliorées, mais qu’aucune ne comportait d’erreur de construction. Le président de l’Ordre, Luc Mathieu, a déclaré jeudi que les étudiantes « n’étaient pas suffisamment bien préparées pour passer l’examen » de septembre, mettant en cause la pandémie.

Nouvel examen dès 2024

En convenant que certains éléments de l’examen actuel devaient être améliorés, l’OIIQ a annoncé jeudi qu’il remplacera dès 2024 son examen d’admission par l’examen NCLEX-RN, utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.

Jusqu’à présent, les candidates ne pouvaient se présenter à l’examen plus de trois fois. Avec l’examen NCLEX-RN, conçu par le National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), les étudiantes pourront faire autant d’essais possibles pendant une période de quatre ans.

L’examen prévu en septembre 2023 conservera toutefois sa forme actuelle. Certaines questions jugées problématiques dans l’enquête du commissaire seront toutefois revues. L’examen, qui comporte une centaine de questions à choix de réponses, dure une journée entière.