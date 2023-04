Santé Québec

Québec augmente la pression sur les médecins spécialistes

(Québec et Montréal) Le ministre Christian Dubé a révélé que plus de 830 000 Québécois sont en attente d’une consultation en médecine spécialisée alors que la Fédération des médecins spécialistes du Québec a émis des réserves sur sa vaste réforme, qui les obligera à en faire plus. M. Dubé déplore par ailleurs le manque de collaboration de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.