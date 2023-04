« On a la conviction qu’un projet de loi aussi important aurait dû être travaillé et négocié avec les soignants. On ne peut pas faire une réforme aussi importante et dire que la consultation va se [résumer] à une commission parlementaire », a déclaré le président de la FMSQ, le D r Vincent Oliva.

(Montréal) La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) reconnaît qu’il y a de « bonnes idées » dans le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, mais admet avoir des inquiétudes et des réserves, notamment sur le fait de ne pas avoir été consulté.

« On a la conviction qu’un projet de loi aussi important aurait dû être travaillé et négocié avec les soignants. On ne peut pas faire une réforme aussi importante et dire que la consultation va se [résumer] à une commission parlementaire », a déclaré le président de la Fédération, le Dr Vincent Oliva.

Déposée mercredi dernier, cette réforme du ministre Dubé revoit de fond en comble la gouvernance du réseau de la santé pour le rendre plus efficace.

On y créera entre autres une nouvelle société d’État, Santé Québec, fusionnera l’ancienneté syndicale des employés à travers la province, mettra fin aux conseils d’administration régionaux et nommera des directeurs généraux dans tous les grands établissements.

Le gouvernement Legault a également l’intention d’obliger les médecins spécialistes à prendre davantage en charge les patients partout sur le territoire. Ils devront également offrir une meilleure disponibilité aux urgences et accepter des horaires défavorables, après 16 h notamment.

« Rendre le réseau plus efficace, c’est non seulement nécessaire, mais c’est urgent », soutient le Dr Oliva. Il note plusieurs « bonnes idées » dans le projet de loi, comme « faire plus de place aux décisions interdisciplinaires et aux trajectoires de soins », dit-il. Il a toutefois des inquiétudes et des réserves, notamment sur le fait de ne pas avoir été consulté. « On ne trouve pas ça acceptable », déplore-t-il.