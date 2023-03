Une nouvelle tuile qui retarde l’analyse de nombreux échantillons

Le nouveau Système d’information de laboratoire que le gouvernement est en train d’implanter dans ses laboratoires d’hôpital partout au Québec a subi une panne généralisée, mercredi matin. Pendant plus d’une heure et demie, les neuf hôpitaux qui sont jusqu’à maintenant raccordés au système ont été contraints de basculer en mode manuel et de ne traiter que les échantillons urgents.

Dans une note envoyée vers 11 h à tous ses employés mercredi matin, le CIUSSS de la Montérégie-Centre a indiqué que « le système informatique du laboratoire est présentement en panne ». « La durée de cet arrêt a des impacts importants sur nos activités et sur notre temps de réponse. Seules les analyses STAT et d’urgence seront effectuées », est-il écrit dans la note obtenue par La Presse.

La panne a touché les neuf hôpitaux branchés au nouveau Système d’information de laboratoire provincial (SIL-P), soit le CHUM, l’hôpital du Suroît, l’hôpital de la Cité-de-la-Santé, le CHUS Fleurimont, le CHUS – Hôtel-Dieu, l’hôpital de Granby, l’hôpital Barrie-Memorial, l’hôpital Pierre-Boucher et l’hôpital Charles-Le Moyne.

« Nous avons dû passer en mode manuel et papier. Ça entraîne un certain chaos. Et une surcharge certaine de travail », note Mélanie Leblanc, présidente de l’exécutif de l’APTS au CISSS de la Montérégie-Centre. Mme Leblanc dit ignorer combien d’échantillons ont ainsi été ralentis par la panne. « Mais juste les demandes que l’on reçoit des urgences représentent un important volume », dit-elle.

Puisqu’il s’agit d’une panne à l’échelle de la province, le CISSS de la Montérégie-Centre a dirigé les questions de La Presse vers le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui n’a pu y répondre mercredi. Au CHUM, les responsables des communications ont indiqué que « les services ont connu un ralentissement en matinée qui s’est résorbé rapidement en après-midi et [qu’]aucun échantillon n’a été rejeté ».

Présidente de l’APTS au CHUM, Nathalie Moreau précise que durant la panne, les résultats de laboratoire ont été transmis par fax aux urgences. « On ignore encore la raison de la panne », dit-elle.

Projet majeur

Lancé l’automne dernier, le SIL-P vise à implanter un nouveau système informatique unique dans l’ensemble des 120 laboratoires d’hôpital de la province. Actuellement, cinq entreprises différentes fournissent des SIL au Québec. Et il y a « plus de 70 versions de systèmes qui ne communiquent pas entre eux » dans le réseau de santé, selon le MSSS.

Chaque année, 189 millions d’échantillons sont traités dans les laboratoires du réseau de la santé. L’analyse de ces échantillons permet notamment de détecter des infections, des cancers et différents types de maladies.

Dès l’automne, l’implantation du nouveau SIL-P s’est heurtée à des problèmes forçant le gouvernement à ralentir la cadence de déploiement, comme le rapportait La Presse en décembre1.

Dans une enquête qui sera publiée vendredi, La Presse présentera plus en détail le développement houleux de ce projet de 165 millions de dollars.

La panne de mercredi est une tuile de plus qui s’abat sur ce contrat informatique ambitieux. Le tout survient alors que les laboratoires de la province sont sous forte pression, notamment par manque de personnel. En février, les deux fédérations médicales du Québec écrivaient une lettre ouverte pour dénoncer le « déploiement défaillant » du SIL-P et demandaient une intervention d’urgence du ministre de la Santé, Christian Dubé.

