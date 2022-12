Bébé atteint d'une maladie dégénérative

Un plaidoyer des parents pour des tests de dépistage

« Nous allons profiter de lui et lui donner de l’amour. Nous allons toujours le soutenir et être là pour lui. » Il y a quelques semaines, Audrey Imbeault et Éric Demers ont eu la pire nouvelle que des parents puissent avoir. Leur petit Félix, né le 13 octobre dernier, est atteint de la mucolipidose de type 2, une maladie génétique dégénérative qui entraîne un retard de développement global sévère. Si un dépistage populationnel pourrait d’ailleurs être instauré pour celle-ci, sa mise en application tarde encore aujourd’hui, la demande ayant été faite au ministère de la Santé et des Services sociaux il y a 18 mois.