Risque de VIH

89 biopsies de la prostate faites avec un instrument mal désinfecté

Au cours des quatre dernières années, 89 biopsies de la prostate effectuées à l’hôpital de Sept-Îles ont été faites avec un instrument qui n’avait pas été désinfecté adéquatement, a constaté le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Devant le risque de transmission du VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C, le CISSS demande aux hommes concernés de prendre rendez-vous pour une prise de sang.