Nicole Gladu, cette femme qui avait remporté aux côtés de Jean Truchon son combat devant la Cour supérieure du Québec pour obtenir l’aide médicale à mourir, s’est éteinte dimanche d’une mort naturelle. Elle était âgée de 76 ans.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’ont confirmé certains proches de la défunte à La Presse, jeudi. « Je connais Nicole depuis environ 1973. J’ai toujours trouvé que c’était une femme exceptionnelle à bien des égards. Quand on était tout près, on sentait bien une force de caractère très particulière et une volonté à toute épreuve quand elle entreprenait quelque chose », a confié son ami de longue date, Gaétan Lavoie.

Ancien réalisateur chez Télé-Québec, M. Lavoie est aujourd’hui propriétaire d’une maison d’éditions qui publiera l’été prochain un livre intitulé « Les temps présents », qui rend hommage à plusieurs artistes-peintres.

Une toile de Nicole Gladu, faite par l’artiste Manon Ruffet, se retrouvera dans l’ouvrage. La toile a été terminée à peine deux ou trois jours avant que Mme Gladu ne meurt. La défunte ne l’aura finalement jamais vu, mais un hommage lui sera rendu.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK L’artiste Manon Ruffet, devant le portait qu’elle a réalisé de Nicole Gladu.

« Nicole, c’était une femme extraordinaire, une femme fière et proche des gens. J’étais supposée la voir en mai. Elle était brillante aussi tellement belle. Dans ma peinture, c’était important malgré sa maladie tragique de mettre en scène une femme fière qui, malgré sa maladie, voulait vivre », a d’ailleurs expliqué Manon Ruffet, lorsque joint au téléphone jeudi soir.

Combat d’une vie

Survivante de la polio et atteinte syndrome post-poliomyélite — une maladie dégénérative incurable — la défunte avait remporté son combat devant la Cour supérieure pour obtenir l’accès à l’Aide médicale à mourir (AMM), à l’automne 2019. Jean Truchon — cet homme atteint de triparalysie depuis la naissance mort en avril 2020 — avait aussi été de front dans ce combat judiciaire.

Les deux voulaient mourir, mais comme ils n’étaient pas « en fin de vie », critère de la loi québécoise, et que leur mort n’était pas « raisonnablement prévisible », critère de la loi canadienne, on leur avait refusé l’AMM. Ils s’étaient donc tournés vers les tribunaux pour contester la constitutionnalité des deux lois. La Cour leur avait finalement donné raison, une décision qui a forcé le gouvernement à revoir le critère d’une mort prévisible dans les six prochains mois. Québec et Ottawa n’ont d’ailleurs jamais contesté le jugement des tribunaux.

« Dans les personnalités importantes que j’ai pu croiser dans mon travail, c’en est une. C’était davantage sa volonté de vivre qui est un moteur chez elle. Même si elle a lutté pour l’aide médicale à mourir, Nicole était une battante. Elle le faisait non seulement pour elle mais aussi pour tous les gens qui souffrent dans les conditions qu’on connaît. Et elle avait toujours en tête cette volonté de vivre », résume Gaétan Lavoie.

Quant à elle, la peintre Manon Ruffet se souviendra de Nicole Gladu comme d’une « véritable battante » et d’une inspiration. « Elle s’est battue pour vivre sa mort à sa façon. Elle voulait choisir. C’était une femme qui acceptait sa maladie, et qui a vécu avec longtemps », conclut-elle, en offrant ses condoléances à tous les proches de la défunte.