Plainte au Tribunal administratif du travail

« On s’est fait traiter de vendus » à cause d’un arrêté ministériel, dit la FIQ

La FIQ affirme avoir été carrément « fragilisée » par des déclarations du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Et elle a perdu « énormément de crédibilité » auprès de ses membres et vécu des « tensions » internes, aussi, à cause d’un arrêté ministériel offrant 1 milliard de mesures incitatives aux infirmières… alors qu’elle venait de renouveler la convention collective.