(Québec) La liste d’attente pour avoir accès à des soins en santé mentale ne diminue pas, mais n’augmente non plus pas au Québec, une situation tout de même « remarquable », plaide Lionel Carmant, alors que les demandes de consultation ont bondi de 30 à 40 % dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Au cours des derniers mois, la liste en santé mentale a varié entre 19 000 et 20 000, a indiqué mardi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. À l’automne 2020, M. Carmant s’était fixé l’objectif de vider cette liste d’attente. Il avait toutefois reconnu au printemps dernier qu’il n’y parviendrait pas, plaidant comme il l’a de nouveau fait mardi que l’implantation du nouveau Programme québécois pour les troubles mentaux réduira l’attente.

D’ici là, le ministre Carmant mise désormais sur « l’interdisciplinarité », un mot qu’il a souvent répété a cours d’un point de presse, mardi, où il a présenté les détails d’un Plan d’action interministériel en santé mentale.

« Au Québec, on a cette tendance à référer vers le psychologue ou vers le psychiatre, où les listes d’attente sont extrêmement longues tant au public qu’au privé. Nous, ce qu’on fait, c’est qu’on fait intervenir tout le monde, [autant] les infirmières spécialisées en première ligne, […] les ergothérapeutes, les psychoéducateurs. Tout le monde vient rentrer dans l’effort à différents stades [pour] que chacun ait accès au bon professionnel au bon moment. On pense que c’est ainsi qu’on va résoudre le problème de nos listes d’attente », a dit le ministre.

Faciliter l’accès à la psychothérapie

Ce nouveau plan d’action présenté par Québec totalise 1 milliard sur cinq ans, dont 361 millions en nouveaux investissements. Il vise à améliorer l’accès aux soins en santé mentale.

Avec le déploiement de ce plan, qui prévoit l’ajout de 1000 postes à temps complet sur cinq ans dans le réseau en services de santé mentale, Lionel Carmant souhaite accélérer l’accès à la psychothérapie pour « les bonnes personnes », a-t-il dit.

« Ce qu’on vit actuellement, c’est de la détresse psychologique. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on est anxieux, mais on n’a pas développé un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Juste de parler avec un intervenant en santé mentale peut nous aider. Si on a vraiment un problème de dépression, de trouble anxieux ou d’autres troubles de santé mentale, on veut que l’accès au psychologue soit plus rapide », a promis M. Carmant.

Pour y arriver, Québec veut « libérer l’accès pour ceux qui ont besoin d’un psychiatre ou d’un psychologue » en assurant une prise en charge plus rapide grâce à d’autres types de ressources. « On vient rehausser le travail en interdisciplinarité », a une fois de plus expliqué le ministre.

De l’aide aux organismes

Le plan d’action présenté par Lionel Carmant prévoit un rehaussement de 100 millions du partenariat avec les organismes communautaires, dont 75 millions pour bonifier le soutien à la mission.

Une somme de 10 millions sera également investie pour l’ouverture de centres de crises dans deux régions qui étaient jusqu’ici dépourvues d’un tel service, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Estrie.

Le gouvernement Legault investit également 40 millions pour le déploiement graduel de l’hospitalisation à domicile afin de mettre en place d’autres options que les hospitalisations psychiatriques.