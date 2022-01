(Ottawa) Evive Nutrition rappelle son « Smoothie super fonctionnel-Immunity », car il contient des baies de sureau crues qui peuvent causer un empoisonnement au cyanure.

La Presse Canadienne

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme que le rappel du produit vendu en ligne survient à la suite de plaintes de consommateurs, notant que des maladies associées au produit ont été signalées.

L’agence affirme que les baies de sureau crues contiennent naturellement des glycosides cyanogènes, qui peuvent libérer du cyanure après avoir été consommées.

Elle indique que si le corps peut traiter de petites quantités de cyanure, de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement et entraîner la mort.

Les symptômes d’empoisonnement au cyanure comprennent la faiblesse et la confusion, l’anxiété, l’agitation, les maux de tête, les nausées, les difficultés respiratoires et l’essoufflement, la perte de conscience, les convulsions et l’arrêt cardiaque.

L’agence indique qu’elle mène une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.