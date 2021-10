Les pratiques observées dans les établissements de santé de la province mènent à « un déni de droit » et à « des bouleversements inutiles » des aînés et leurs proches dans leurs démarches pour avoir accès à un hébergement public, écrit la Protectrice du citoyen.

(Québec) La Protectrice du citoyen écorche le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un rapport spécial sur l’accès à l’hébergement public des aînés. En plus de noter « d’importantes disparités régionales », les pratiques des CISSS et des CIUSSS mènent à « un déni de droit » et à « des bouleversements inutiles » pour les aînés en recherche de l’hébergement et leurs proches.

Mme Rinfret conclut après enquête que « le droit de choisir son établissement de soins » pour une personne âgée « est régulièrement brimé ou retiré » tout comme celui d’être informé de « façon adéquate ». Elle note que les déménagements « forcés » et « précipités » en 24 heures « sont une cause récurrente de détresse » chez les aînés.

L’annulation d’une demande d’hébergement en cas de refus d’une place offerte « contrevient aux droits » des personnes âgées et que « le recours fréquent et prolongé à l’hébergement transitoire généralise une forme d’itinérance en fin de vie ».

Ces durs constats sont tirés du rapport spécial Pour un accès à l’hébergement public qui respecte les droits et les besoins des personnes âgées et leurs proches. La Protectrice du citoyen a entrepris en 2018 une enquête systémique sur les règles et pratiques entourant l’accès à l’hébergement public. Elle a analysé les plaintes et signalements entre 2015 et 2019, en plus d’étudier les mécanismes d’accès des 22 CISSS et CIUSSS.

« Chaque année au Québec, 21 000 personnes âgées qui ne peuvent plus rester de façon sécuritaire à domicile se butent à un mécanisme d’accès à l’hébergement compliqué, source d’incompréhension, de longs délais d’attente et de découragement », conclut Mme Rinfret. « Ces personnes, pour qui se joue une étape cruciale de leur vie, se retrouvent soudainement en plein désarroi, déracinées et forcées de déménager à toute vitesse dans un nouveau milieu qui n’est souvent pas celui qu’elles attendaient », ajoute-t-elle.

Québec doit aussi revoir la priorisation des demandes alors que les « besoins socio-affectifs » d’une personne âgée « sont peu considérés ».

Selon Mme Rinfret, les ressources limitées du réseau ont créé « une voie rapide vers l’hébergement : l’hospitalisation » ce qui a eu pour effet de rallonger les listes d’attente pour les personnes à domicile.

Disparités régionales

Mme Rinfret recommande à Québec d’uniformiser les pratiques des CISSS et des CIUSSS en matière d’accès à l’hébergement public. Elle note que un « modèle à géométrie variable » selon la région et « d’importantes disparités régionales » dans les délais d’attente. « En plus de brosser un portrait faussé de l’accès à l’hébergement, ce manque d’uniformité dans les pratiques engendre une iniquité entre les régions », déplore-t-elle dans son rapport.

Elle invite le MSSS à dresser un portrait complet de la situation alors que les CISSS et CIUSSS effectuent une « gestion inefficace des données » sur l’hébergement. « Il est du devoir du MSSS de prendre des décisions sur la base d’observations documentées et d’en arriver à avoir une vision globale des besoins des personnes âgées, et ce, en vue de conférer davantage d’humanité au processus d’accès à l’hébergement », écrit-elle.