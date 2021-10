PHOTO MATTHEW STAVER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Québec) Le gouvernement Legault s’approche de son objectif de recruter 4300 nouvelles infirmières alors que son plan d’embauche avec primes progresse rapidement. Au dernier bilan, quelque 1756 travailleuses ont été embauchées ou ont accepté un poste à temps complet, et 2400 sont en voie de l’être.

Fanny Lévesque La Presse

Après avoir annoncé mercredi qu’il repoussait d’un mois la date butoir de la vaccination obligatoire, le gouvernement Legault peut se réjouir du fait que des renforts seront bientôt déployés dans le réseau. Jusqu’à présent, son plan d’embauche a permis de recruter 1756 personnes, dont 1347 sont des infirmières à temps partiel qui ont accepté un poste à temps complet.

Rehausser le nombre de postes à temps complet dans le réseau fait aussi partie de la stratégie d’embauche du ministre de la Santé, Christian Dubé. Par ailleurs, seules les infirmières à temps complet touchent la nouvelle prime allant de 12 à 18 000 $.

Au moins 2400 candidates potentielles sont également en discussions avec les établissements pour être embauchées, c’est plus de 400 par rapport à la semaine dernière. Ce qui porte le bilan à 4156. Québec vise à ajouter 4300 infirmières à temps complet.

Plan de recrutement jusqu’à présent 58 embauches de personnes qui étaient à la retraite (+2 par rapport au bilan de la semaine dernière) 351 embauches de ressources provenant notamment de la main-d’œuvre indépendante (+120) 1347 personnes qui travaillaient à temps partiel et sont passées à temps complet (+627)

Le ministre Dubé a qualifié la mise à jour « d’encourageante » alors que la veille, il devait repousser au 15 novembre l’imposition de la vaccination obligatoire devant un réseau trop fragile qui ne pouvait pas se passer des quelque 22 000 travailleurs de la santé et de services sociaux non vaccinés.

Le succès de cette campagne de recrutement fait partie des éléments qui permettent au gouvernement d’anticiper que la situation sera meilleure dans le réseau le 15 novembre.

Des primes au privé également

Québec a annoncé jeudi qu’il étendait son programme de primes de rétention et de recrutement aux infirmières à l’emploi des résidences privées pour aînés (RPA) et des CHSLD privés non conventionnés. Le boni, d’abord offert aux travailleuses du secteur public, est de 15 000 $.

Le gouvernement Legault a pris cette décision dans un souci d’équité et pour éviter de fragiliser les RPA et CHSLD privé. La pénurie d’infirmières affecte le secteur public, mais aussi les établissements privés.

« L’élargissement de la possibilité d’adhérer à la mesure pour les établissements privés et les RPA est une solution cohérente au défi de manque de main-d’œuvre qui affecte actuellement nos milieux de soins, un défi qui ne se limite pas à nos services publics. Nous avons fait le choix d’en accroître la portée afin d’être le plus équitables possible pour tous les Québécois, et pour leur offrir la même sécurité et la même qualité de soins en milieu de vie, surtout en cette période », souligne le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Les infirmières et infirmières auxiliaires des CHSLD privés non conventionnés et des RPA à l’emploi ou nouvellement embauchées à temps complet toucheront la prime de 15 000 $ en deux versements de 7500 $. Ces nouvelles mesures représentent un investissement supplémentaire de 34,3 millions pour les RPA et de 13,9 millions pour les CHSLD.

Le gouvernement Legault a déjà chiffré son programme de prime pour le secteur public à 1 milliard.

Québec propose des primes allant de 12 000 $ à 18 000 $ par infirmières à temps complet selon la région. Le ministre Dubé en avait fait l’annonce le 23 septembre dernier. La mesure vise à retenir les travailleuses et ramener celles qui ont quitté le réseau pour des agences privées de placement ou la retraite.