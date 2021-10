Pour pallier la pénurie de personnel dans le milieu de la santé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a signé lundi un décret permettant aux techniciens ambulanciers de réaliser davantage de soins de santé notamment aux urgences.

« Il y a beaucoup d’actes faits par les paramédicaux qui étaient permis dans leur véhicule, mais qui n’étaient pas permis à l’intérieur d’un hôpital ou d’un CHSLD », a indiqué le ministre Dubé.

Le décret signé lundi matin changera la donne. Les techniciens ambulanciers pourront désormais réaliser davantage de soins de santé à l’urgence, mais également dans les CHSLD, les hôpitaux et les CLSC.

« Grâce à ce décret, on va pouvoir accueillir les paramédicaux et ils vont pouvoir mettre à profit toutes leurs compétences », s’est réjoui Philippe Gribeauval, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest.

Un premier projet impliquant les paramédicaux aux urgences a été lancé lundi. Dès le 10 octobre, une vingtaine de techniciens ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) se joindront aux équipes des urgences hospitalières, afin de fournir des soins primaires et avancés aux urgences.

Plus précisément, 10 paramédicaux en soins primaires et 2 paramédicaux en soins avancés joindront l’équipe des urgences au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO) et 6 paramédicaux en soins primaires et 2 paramédicaux en soins avancés travailleront au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre (CISSSMC).

Les 20 paramédicaux donneront un coup de main aux urgences pendant cinq mois, avec une possibilité de prolonger l’entente.

Le paramédical Claude Bordeleau sera l’un d’entre eux. Plusieurs raisons le motivent à se joindre aux équipes des urgences. « On vit ce que les collègues infirmiers ont comme surcharge de travail. En plus, ça fait plusieurs années qu’on souhaite s’intégrer au réseau. C’est une occasion de le faire », a indiqué le paramédical qui travaille dans le domaine depuis 25 ans.