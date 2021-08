Santé

Moderna installera ses pénates au Canada

(Ottawa) La société de biotechnologie Moderna, qui fabrique l’un des trois vaccins contre la COVID-19 les plus utilisés dans le monde, installera ses pénates au Canada. La société compte investir « des centaines de millions de dollars » au pays au cours des prochaines années afin d’y ouvrir un centre de recherche et une usine de production de vaccins à base d’ARN messager, a appris La Presse. Et Montréal est dans la ligne de mire de Moderna.