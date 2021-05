La sensibilisation à l’importance de la santé mentale motive quatre infirmières à courir au travers des centres hospitaliers de Montréal. Elles ont amorcé leur périple de 52 kilomètres à partir de l’Hôpital général du Lakeshore dès 8 h dimanche matin.

Coralie Laplante

La Presse

Sarah Bachand, Natalia Mursa Curchi, Rosein Gülin Yilmaz et Mélanie Myran parcourront neuf hôpitaux et trois CHSLD de la métropole. Vêtues d’un dossard turquoise, elles ont amorcé leur périple sourire au visage, sous le soleil de Pointe-Claire. Les quatre femmes concluent ainsi la Semaine de la profession infirmière.

« Je suis en harmonie avec moi-même durant la course », a déclaré Mme Mursa Curchi. Comme pour les autres coureuses, l’activité physique a été essentielle afin de maintenir l’équilibre entre sa santé physique et mentale, durant la période de la pandémie éprouvante qui a été éprouvante pour les professionnels de la santé.

On veut démontrer que même si ça a été une année difficile, la profession d’infirmière est une belle profession. Sarah Bachand

Des infirmières accueilleront les participantes à la course à chaque établissement de santé. L’Hôpital de Lachine, l’Hôpital de LaSalle et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) seront notamment sur le chemin des infirmières.

La course s’achèvera sur le belvédère du Mont-Royal dimanche après-midi.

Les professionnelles de la santé courent en honneur de Sonia Brown, une infirmière qui a mis fin à ses jours en mars dernier. Mme Brown s’était rendue à l’hôpital après avoir effectué une première tentative de suicide. Elle a obtenu son congé, mais s’est donné la mort deux jours plus tard. Les participants à la course étaient invités à faire un don à l’organisation Mouvement Santé mentale Québec.

« Selon une étude nationale, une crise silencieuse en matière de santé mentale frappe le personnel infirmier et le personnel de la santé. Le manque de personnel et la lourdeur de la charge de travail est une réalité quotidienne contribuant au stress et à la souffrance », a déclaré la directrice du Mouvement Santé mentale Québec, Renée Ouimet, par voie de communiqué.

BESOIN D’AIDE ?

Si vous avez besoin de soutien ou avez des idées suicidaires, vous pouvez communiquer, de partout au Québec, avec un intervenant de Suicide Action Montréal au 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).

