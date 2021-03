Santé

CISSS de la Montérégie-Ouest

« Intenable et dangereux »

Des urgences sous pression. Des infirmières au bout du rouleau. Des morts et des souffrances évitables. Cela fait des années que le personnel soignant du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) dénonce un cafouillage administratif et des conditions périlleuses, qui se répercutent sur la qualité des soins aux patients. Aujourd’hui, il lance carrément un appel à l’aide.