La FIQ représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, l’APTS 55 000 techniciennes en laboratoire, travailleuses sociales, psychologues et autres dans la santé et les services sociaux.

Négos dans la santé: la FIQ et l’APTS sont prêtes

(Montréal) La FIQ et l’APTS, qui représentent 131 000 travailleuses dans la santé, saisissent la main tendue du premier ministre François Legault et veulent même négocier « d’urgence » leurs nouvelles conditions de travail et d’exercice.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

En entrevue avec La Presse canadienne mercredi, les deux présidentes de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Nancy Bédard, et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Andrée Poirier, ont été catégoriques : à situation exceptionnelle, négociation exceptionnelle. Le temps presse.

La Presse révélait plus tôt que le premier ministre Legault a évoqué dimanche avec les syndicats du secteur public la possibilité de signer une convention collective spécifique pour les travailleurs dans la santé, pour trois ans, qui serait négociée rapidement, vu le contexte de la pandémie de coronavirus.

Les deux présidentes ont non seulement dit accepter la main tendue, mais elles y voient une urgence et sont même lasses d’attendre depuis dimanche.

« On n’est fermées à rien », a martelé Mme Bédard. « Il n’y a rien d’impossible à partir de maintenant », a ajouté Mme Poirier.

La FIQ représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, l’APTS 55 000 techniciennes en laboratoire, travailleuses sociales, psychologues et autres dans la santé et les services sociaux.