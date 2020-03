Québec se tourne de plus en plus vers le privé pour les soins à domicile

Les soins à domicile pour les aînés et les personnes vulnérables sont de plus en plus offerts par des préposés aux bénéficiaires d’entreprises privées au Québec, révèle une étude provenant de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Une décision qui peut avoir un impact sur la qualité des services, selon l’auteure de l’étude, la professeure en relations industrielles Louise Boivin.