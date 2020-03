(Toronto) Quatre nouveaux cas probables du nouveau coronavirus ont été identifiés en Ontario portant le total au pays à 24, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires de la province.

La Presse canadienne

Ces nouveaux patients ont tous récemment séjourné à l’extérieur du pays. Selon les autorités, on ne peut pas encore dire que le virus circule localement.

« Cependant, étant donné la situation mondiale, l’Ontario travaille activement avec les partenaires des villes et des bureaux de santé pour planifier [en vue d’] une propagation locale potentielle », peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé.

Le bilan de patients atteints du COVID-19 en Ontario s’élève désormais à 15. Trois d’entre eux sont toutefois considérés comme guéris.

Trois des quatre nouveaux cas sont récemment revenus d’Iran, a fait savoir le ministère. Tous se sont placés en isolement chez eux.

Le premier cas est un quinquagénaire demeurant à Vaughan, qui, à l’instar de son frère, lui aussi atteint du virus, était récemment allé en Iran.

Un autre cas est celui d’un quadragénaire de la région de York qui a séjourné en Irana avec sa femme et son enfant. La femme est d’ailleurs l’un des trois cas probables annoncés samedi.

Le troisième patient est un homme âgé de la cinquantaine qui est lui aussi revenu d’Iran, il y a une semaine. Il s’était rendu vendredi à l’hôpital.

« Il s’était isolé avant de développer des symptômes et n’a pas été exposé à la communauté pendant qu’il présentait des symptômes », a écrit le ministère.

Le dernier cas est celui d’une septuagénaire de Newmarket. Elle est récemment allée en Égypte avec une autre personne dont le test au COVID-19 s’est aussi révélé positif.

Jusqu’à présent, toutes les personnes infectées par le COVID-19 ont voyagé à l’extérieur du pays ou ont été en contact étroit avec une personne malade.

La Colombie-Britannique a rapporté huit cas et le Québec un seul.

L’épicentre de la propagation demeure la Chine où on a recensé près de 80 000 cas et plus de 2800 décès. En Iran, on a identifié 978 patients et 54 décès. L’Égypte n’a officiellement rapporté qu’un seul cas.