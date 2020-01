(Ottawa) La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, a indiqué que plusieurs personnes au Canada étaient en observation afin de déterminer si elles ont contracté un coronavirus en provenance de Chine.

La Presse canadienne

Mme Hajdu a précisé que cinq ou six personnes, dont au moins une au Québec et une autre à Vancouver, sont en observation, mais souligne que le risque pour les Canadiens demeure faible.

Elle a ajouté qu’il n’y avait pas encore de cas confirmés au Canada.

Au moins 500 personnes en Chine sont infectées par le virus, et 17 personnes sont décédées.

La ville au centre de l’épidémie, Wuhan, est en quarantaine, et les autorités sanitaires travaillent à comprendre le virus et à l’empêcher de se propager.

L’Organisation mondiale de la santé envisage de déclarer une urgence sanitaire mondiale en raison de la maladie, qui a commencé en Chine, mais qui se propage maintenant à d’autres pays.

Mme Hajdu a dit qu’il était important d’être prudent, sans être alarmiste, car le Canada travaille avec des partenaires internationaux pour identifier la maladie et déterminer les prochaines étapes à suivre.

Les personnes qui voyagent au Canada depuis l’étranger sont encouragées à déclarer tout symptôme ressemblant à ceux d’une grippe.

Mme Hajdu a indiqué qu’il était trop tôt pour déterminer les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires.