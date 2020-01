Télémédecine: les États-Unis et l’Ontario en avance sur le Québec

Consulter son médecin sans visiter son cabinet ? C’est de plus en plus courant aux États-Unis, où plus de la moitié des cabinets de médecine familiale répondent aux questions de leurs patients par téléphone et 20 % par courriel, selon une nouvelle étude. Au nord de la frontière, aucun chiffre n’existe pour le Québec, mais l’Ontario progresse rapidement en ce sens.