La FIQ représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques partout au Québec.

(Montréal) La FIQ rapporte mardi « des avancées majeures » dans sa négociation avec Québec concernant la charge de travail des infirmières.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Dans un bulletin interne qu’elle va faire parvenir à ses membres et que La Presse Canadienne a pu consulter, elle évoque des « concessions importantes » de la part du gouvernement. Elle parle de progrès « pour la première fois depuis le début des négociations ».

Ces avancées touchent particulièrement les ratios infirmière-patients dans les CHSLD (Centres d’hébergement et de soins de longue durée), ainsi que l’offre de postes à temps complet et intéressants, afin de former des équipes stables.

La FIQ représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques partout au Québec.