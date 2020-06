Santé Canada avise la population que des désinfectants pour les mains sont retirés du marché parce qu’ils contiennent de l’éthanol de qualité industrielle et qu’ils peuvent assécher la peau et causer de l’irritation et des gerçures.

La Presse canadienne

L’agence de santé précise que l’utilisation de l’éthanol de qualité industrielle n’a pas été autorisée au Canada pour la fabrication de désinfectants.

« L’éthanol de qualité industrielle contient des impuretés qui ne sont pas présentes dans le type d’éthanol dont l’utilisation a été approuvée pour la fabrication de désinfectants pour les mains, comme de l’éthanol de qualité technique, alimentaire ou pharmaceutique », peut-on lire dans l’avis publier par Santé Canada.

Toujours selon l’agence, « des produits chimiques dont l’utilisation pourrait ne pas avoir été approuvée pour la fabrication de désinfectants pour les mains sont ajoutés à l’éthanol de qualité industrielle », donc Santé Canada « n’en a pas évalué l’innocuité ou l’efficacité ».

Les produits rappelés sont :

Eltraderm Hand Sanitizer-70 % Ethyl Alcohol fabriqué par Eltraderm Limited, Hand Sanitizer de l’entreprise Contract Packaging Distributions Inc., Gel 700 Hand Sanitizer de Nature’s Own Cosmetic Company Inc, Sanilabs Hand Sanitizer 70 % Ethanol fabriqué par Sanilabs Inc. et Hand Sanitizer Désinfectant pour les mains de Walker Emulsions Hand Sanitizer.

Santé Canada rappelle que pour limiter la propagation de la COVID-19, il faut se laver les mains souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou, si on n’a pas accès à de l’eau et du savon, utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool.