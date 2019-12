(Montréal) Les urgences de la grande région de Montréal sont dans le rouge, ce week-end. Les taux d’occupation des civières dépassent la capacité maximale d’accueil dans de nombreux hôpitaux sur l’île ainsi que dans la couronne nord et sur la Rive-Sud.

La Presse canadienne

D’après les données rendues disponibles en ligne sur le portail Index santé, les taux d’occupation des urgences, samedi matin, étaient de 125 % dans Lanaudière, 121 % en Montérégie, 119 % dans les Laurentides, 108 % à Laval et 97 % à Montréal.

Sur le territoire de la métropole, c’est l’Hôpital général juif qui connaît le plus fort taux d’occupation à 147 % de sa capacité. On comptait 78 civières occupées alors que la capacité maximale de l’établissement est de 53 civières. Dans l’ensemble, 16 des 21 établissements de santé montréalais se trouvent en situation d’achalandage élevé ou très élevé.

En Montérégie, l’Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield a été pris d’assaut. On y établissait le taux d’occupation à 169 %. Pas moins de 54 civières accueillaient des patients, dont 29 s’y trouvaient depuis plus de 24 heures.

Prévoyant le coup, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest (CISSS) a diffusé un communiqué de presse dans lequel elle invite la population à évaluer leur état en cinq étapes avant de se rendre à l’urgence.

On suggère d’abord et avant tout de communiquer avec Info-Santé au 811 afin de faire part de ses symptômes à une infirmière. En deuxième lieu, on invite les gens à parler à leur pharmacien de leurs symptômes. La troisième option serait de s’adresser à son médecin de famille. Le quatrième choix serait de visiter une clinique sans rendez-vous et si votre région dispose de cliniques hivernales, on vous y convie en cinquième recours.

Finalement, si votre état ne s’améliore pas et qu’aucune des cinq options précédentes n’a pu vous permettre de parler à un professionnel de la santé, l’urgence peut représenter votre ultime option. Le CISSS de la Montérégie-Ouest insiste cependant sur le fait que seuls les « cas de complications importantes » devraient se retrouver aux urgences.

Du côté de Lanaudière, bien que le Centre hospitalier régional de Lanaudière affiche un taux d’accueil de 133 % et que l’Hôpital Pierre-Le Gardeur suit de près à 122 %, le CISSS de la région a commenté par courriel que « les deux salles d’urgence […] n’ont pas de problème d’achalandage actuellement ».

Ailleurs au Québec, les régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de la Mauricie et de l’Outaouais affichent des taux qualifiés d’« élevés », mais dans une moindre mesure.

La situation est considérée comme « normale » dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les urgences les plus occupées

Montérégie

169 % Hôpital du Suroît

147 % Centre hospitalier Anna-Laberge

141 % Hôtel-Dieu de Sorel

Montréal

147 % L’Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis

16 des 21 établissements de santé sont en situation d’achalandage élevé ou très élevé

Laurentides

138 % Hôpital de Saint-Eustache

Lanaudière

133 % Centre hospitalier régional de Lanaudière

122 % Hôpital Pierre-Le Gardeur

Laval

120 % Hôpital Cité de la Santé