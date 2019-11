En septembre, la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, mère de deux enfants autistes, avait proposé aux membres de la Commission de la santé et des services sociaux de se saisir d’un mandat d’initiative.

(Québec) Le gouvernement caquiste a refusé, jeudi, de tenir une commission parlementaire sur les services offerts aux personnes autistes, notamment lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité.

Caroline Plante

La Presse canadienne

En septembre, la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, avait proposé aux membres de la Commission de la santé et des services sociaux de se saisir d’un mandat d’initiative.

Elle voulait que les parlementaires entendent différents groupes pour trouver des pistes de solutions afin d’élargir les services offerts aux personnes autistes.

Mère de deux enfants autistes dont l’un vient tout juste de célébrer son 18e anniversaire, Mme Maccarone se dit préoccupée par les défis auxquels sont confrontés les nouveaux adultes vivant sous le spectre de l’autisme et leur entourage, tels que l’intégration au marché du travail, la fin du parcours scolaire et la transition du système de soins pédiatriques aux soins adultes.

Elle dit constater que les services offerts aux familles d’enfants autistes changent lorsque les enfants atteignent l’âge adulte, même si leur situation ne change pas.

En séance de travail jeudi matin, la députée caquiste Marilyne Picard a informé les députés que son gouvernement refusait de tenir une commission parlementaire sur l’autisme.

Mme Picard et ses collègues, les députés caquistes Ian Lafrenière (Vachon), Nancy Guillemette (Roberval), François Tremblay (Dubuc) et Suzanne Blais (Abitibi-Ouest) ont voté contre la proposition libérale.