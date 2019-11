(Montréal) Un appel d’urgence est de nouveau lancé jeudi à la communauté latino-américaine pour un don de cellules souches dont une Montréalaise âgée de 50 ans a absolument besoin.

La Presse canadienne

En juin dernier, Jessica Soto Fernandez, une mère de trois enfants d’origine chilienne âgée de 50 ans, a reçu un diagnostic de cancer de type Lymphome T. Or, aucune personne compatible dans les banques de cellules souches n’a jusqu’ici été localisée, selon ce que rapportent ses proches qui ont publié un communiqué.

Les personnes intéressées à venir en aide à Mme Soto Fernandez doivent être âgées entre 18 et 35 ans et, tout comme elle, d’origine latino-américaine. Elles sont invitées à passer le test d’Héma-Québec pour voir si leurs cellules souches sont compatibles avec celles de la dame.

Héma-Québec envoie la trousse gratuitement, environ une semaine après l’inscription sur le web. Pour que la vérification de la compatibilité soit confirmée, la trousse contenant les échantillons demandés doit être renvoyée à Héma-Québec dans une enveloppe préaffranchie.

Cet appel à l’aide rappelle celui lancé il y a quelques années par Mai Duong, une Québécoise atteinte de leucémie qui a été, elle aussi, désespérément à la recherche de cellules souches pour avoir une chance de guérir.

Mai Duong, d’origine vietnamienne, a eu recours en 2014 à une greffe de cellules souches de cordon ombilical qui lui a permis de rester en vie.

Héma-Québec signale que des dizaines de milliers de personnes sont inscrites à son Registre des donneurs de cellules souches, mais qu’à peine une dizaine d’entre elles sont appelées à donner chaque année.