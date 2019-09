(Montréal) Plusieurs marques d’« eau contre les coliques » sont rappelées en raison d’une contamination microbienne.

La Presse canadienne

Santé Canada précise que RW Consumer Products procède au rappel de tous les lots du produit « eau contre les coliques — sans alcool ni agent de conservation » vendu sous diverses marques, notamment les étiquettes Personnelle et Equate.

> Consultez l’avis de Santé Canada pour voir tous les produits touchés par le rappel : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71043a-fra.php

Le produit rappelé est aussi offert sous les étiquettes Atoma, Baby’s Choice, Be Better, Life Brand, Pharmasave, Teddy’s Choice et Western Family.

PHOTO FOURNIE PAR SANTÉ CANADA Le produit rappelé est offert sous l’étiquette Baby’s Choice

Les produits portent tous le numéro de produit naturel 80 080 669.

Santé Canada précise que l’ingestion d’un produit contaminé peut présenter des risques graves pour la santé. L’agence fédérale souligne que les nourrissons ont un système immunitaire en développement, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux effets d’une infection.

Les symptômes d’une infection microbienne chez les nourrissons peuvent comprendre des vomissements et une diarrhée aqueuse, de la fièvre et des douleurs abdominales.

Santé Canada conseille de cesser d’utiliser le produit et de consulter un professionnel de la santé pour toute préoccupation concernant la santé du bébé. Tout produit inutilisé devrait être retourné au lieu d’achat.