Des croquettes de poitrine de poulet St-Hubert font l’objet d’un rappel en raison de la contamination possible par des fragments d’os.

Janie Gosselin

La Presse

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a fait une mise à jour du rappel déjà en vigueur après enquête.

Les boîtes de format 680 g portant des codes commençant par B19084, B29084 et B39084 sont visées par la possible contamination. Les croquettes ont été vendues au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et pourraient avoir été distribuées ailleurs au Canada.

Les consommateurs ayant acheté les croquettes visées par le rappel sont invités à les jeter ou à les rapporter dans le magasin où elles ont été achetées.

L’ACIA a précisé qu’aucun cas de blessure n’avait été signalé par rapport à la consommation de ce produit.