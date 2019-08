La majorité des urgences de la région métropolitaine débordent

Sur l'île de Montréal, 14 des 21 salles d'urgence ont plus de patients que de lits pour les accueillir, selon la compilation d'Index Santé. C'est aussi le cas pour l'Hôpital Cité de la Santé de Laval, pour trois des six hôpitaux des Laurentides et pour huit des dix hôpitaux de la Montérégie.

Les occupations les plus fortes ont été relevées à l'Hôpital général de Montréal, au Campus de Lachine du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), au Centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay, à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme et à l'Hôpital Barrie Memorial, à Ormstown.

Ailleurs au Québec, il y a des débordements dans certaines salles d'urgence, mais en général, dans une plus faible ampleur. La fréquentation est toutefois élevée à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'Hôpital Le Royer, de Baie-Comeau, et au Centre hospitalier de Granby.