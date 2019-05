Opioïdes: nouvelle demande d'action collective au Québec

Les cabinets Fishman Flanz Meland Paquin et Trudel Johnston & Lespérance ont déposé la demande jeudi pour toutes les personnes au Québec qui se sont fait prescrire ou ont consommé des opioïdes des pharmaceutiques mentionnées entre 1996 et aujourd'hui et qui en ont développé une dépendance.

La demande d'autorisation allègue qu'avant le milieu des années 90, les opioïdes étaient utilisés pour les soins palliatifs et les traitements de la douleur aiguë à court terme, mais que leur utilisation a par la suite été étendue, notamment aux douleurs chroniques.

Les avocats accusent les pharmaceutiques d'avoir mal représenté leurs produits, minimisant leur effet de dépendance. Les compensations demandées aux pharmaceutiques s'élèvent à des milliards de dollars.