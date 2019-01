Il ne faut pas sous-estimer le danger de la fatigue au volant

Vous êtes sur la route et vous commencez à bâiller, les yeux vous picotent, vous changez de position et, tout à coup, vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au cours des dernières secondes ; vous devez vous arrêter le plus rapidement possible, car vous êtes en danger de mort imminente.

Cette « absence » de quelques secondes n'est pas anodine : c'est ce qu'on appelle un épisode de microsommeil, et la prochaine étape sera de s'assoupir pour vrai.

« Lorsqu'on commence à bâiller, lorsque les yeux nous chauffent ou piquent, lorsqu'on change fréquemment de position, lorsqu'on oublie de prendre une sortie, lorsqu'on oublie de vérifier dans nos rétroviseurs comme on doit le faire assez fréquemment, tout ça, ce sont des signes avant-coureurs et, le plus dangereux, c'est lorsqu'on oublie ce qui s'est passé les secondes précédentes », explique le docteur Charles Morin, directeur du Centre d'étude des troubles du sommeil de l'Université Laval.

« Le microsommeil, c'est essentiellement être dans un état de sommeil les yeux ouverts. On regarde en avant de nous, mais on n'est pas là », a expliqué le chercheur lors d'une simulation de sommeil au volant, jeudi, à l'ouverture du Salon de l'auto de Montréal.

Il raconte que des études réalisées auprès d'ingénieurs de train et de chauffeurs de camion avec des électrodes pour enregistrer les ondes du cerveau et des caméras pour surveiller les mouvements des yeux ont permis de démontrer que ceux-ci « peuvent entrer dans un épisode de microsommeil qui durera deux, trois, quatre secondes ; ils ne sont plus là, mais ils ont les yeux ouverts, le volant entre les mains ».

« C'est dangereux et, en matière de signes avant-coureurs, on est rendu loin dans la séquence des événements. Il faut espérer que, avant d'en arriver là, la personne prendra la décision de s'arrêter », laisse-t-il tomber.

Mythes et solutions

Charles Morin déplore que l'on ne porte pas attention à la fatigue autant qu'on le fait pour l'alcool ou les textos au volant, alors que « la fatigue et la somnolence au volant sont la troisième cause d'accidents sur les routes, après la vitesse et l'alcool », fait-il valoir.

Les trucs souvent utilisés pour combattre la fatigue ne fonctionnent tout simplement pas, martèle-t-il : « Baisser la vitre pour avoir un peu plus de vent et monter le volume de la radio, ça ne fonctionne pas et ç'a été testé en laboratoire. »

En fait, à défaut d'avoir un passager à qui passer le volant, il n'y a qu'une solution : s'arrêter et faire une courte sieste.

« Une petite sieste de 15, 20 minutes nous redonnera vraiment de la vigilance, une capacité d'attention soutenue, pour les prochaines heures. Il ne faut pas dormir plus d'une demi-heure. »

À cela, on peut ajouter « l'équivalent de deux tasses de café : on recommande même de prendre le café avant de faire la sieste parce que ça prend quelques minutes avant qu'il ne fasse son effet et, quand on se réveille, on a le bénéfice des deux ».

Dette de sommeil

Le docteur Morin n'a aucune gêne à signaler l'évidence en matière de prévention : « Le meilleur remède pour contrer la privation de sommeil, c'est le sommeil ! » lance-t-il avec le sourire, même si son propos est tout à fait sérieux.

« On ne peut pas mettre du sommeil en banque », rappelle-t-il, tout en évoquant une réalité qui est le lot de nombreux citoyens.

« Beaucoup de gens fonctionnent avec moins de sommeil que ce dont ils ont besoin ; ils accumulent alors une dette de sommeil. »

Selon les recherches dans le domaine, une personne qui a dormi moins de six heures la nuit précédant une longue conduite « est à plus grand risque d'être impliquée dans un accident en s'assoupissant au volant ».

Outre le fait d'avoir une bonne nuit de sommeil, il est également sage d'éviter de conduire durant les moments de faible vigilance, entre minuit et 6 h : « Notre rythme circadien est alors à son plus bas niveau, et les accidents sont beaucoup plus probables à ce moment. »

Et, contrairement à la croyance populaire, le fameux coup de fatigue de l'après-midi n'est aucunement lié au repas qui le précède, mais bien à une baisse de température corporelle liée au rythme circadien, notre horloge biologique quotidienne. « On pense que c'est parce qu'on digère, mais vraiment notre température corporelle est à la baisse », et la vigilance chute également, quoique de façon moins importante que la nuit.

L'impossible mesure

Le docteur Morin se fait l'apôtre de la sensibilisation parce qu'il n'y a pas de solution répressive.

La lutte contre l'alcool au volant, la distraction par texto, le dépassement illégal d'autobus d'écoliers ou le refus de porter la ceinture, pour ne nommer que ces facteurs, a fait des pas de géant, surtout grâce à de lourdes sanctions qui visaient le portefeuille et le permis de conduire de l'automobiliste.

La fatigue ne peut être contrée de cette façon parce qu'on ne peut la mesurer. « La fatigue est une notion subjective. [...] Il n'y a aucune mesure physiologique pour la mesurer. »

Par contre, l'étape suivante de la somnolence, elle, est un état physiologique pouvant effectivement être mesuré, mais seulement en laboratoire, « pas dans l'auto ou sur le site d'un accident », fait valoir le chercheur.

D'ailleurs, il est convaincu que les répercussions de la fatigue au volant sont beaucoup plus importantes que ne le montrent les chiffres : « Les statistiques sont probablement une sous-estimation de la réalité, justement parce qu'on n'a pas de mesure pour évaluer le niveau de fatigue. »

Les données sur la fatigue comme cause d'accident sont en fait des déductions reposant sur un scénario type. « Souvent, c'est un accident qui se produit la nuit, au petit matin ou en milieu d'après-midi, qui implique un seul véhicule et où il n'y a aucune indication de trace de freinage ou de contournement d'un obstacle », explique le docteur Morin.

« Quand on lit que quelqu'un a eu un accident, est mort, qu'il n'y avait aucun autre véhicule impliqué et qu'il n'y a pas d'explication, c'est un peu par défaut. »

Et, contrairement aux automobilistes qui seront retirés de la circulation par les forces de l'ordre sur-le-champ pour cause de facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, les fatigués, eux, passeront comme lettre à la poste, « parce qu'on n'a pas un test sanguin pour dire que cette personne est en privation de sommeil ».

Pourtant, leurs facultés sont bel et bien affaiblies, explique le professeur Morin.

« Absolument ! La fatigue prolonge notre temps de réaction. S'il y a un obstacle, ça prend plus de temps à le contourner par une manoeuvre. Ça réduit notre capacité d'attention soutenue et ça rend le traitement de l'information sur le plan cognitif plus complexe et ça affecte notre jugement. »

« À la limite, quand on est en grande privation de sommeil, on peut même avoir des hallucinations, comme voir quelque chose qui traverse la route la nuit et se demander si c'était réel. »

Jeunes à risque

Bien qu'ils soient plus vigoureux, les jeunes de 17 à 25 ans représentent l'un des groupes les plus à risque de s'endormir au volant, et ce, tant chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes.

« On a tendance à sous-estimer notre fatigue quand on prend le volant, et les jeunes sont sans doute un peu plus téméraires, avance le docteur Morin. L'alcool aussi est plus fréquent chez les jeunes et, si l'on combine les effets de l'alcool et de la somnolence, c'est un cocktail assez dangereux. »

Parmi les autres groupes les plus à risque, on retrouve sans surprise les camionneurs, en raison du temps passé sur la route et la durée des trajets.

Il en va de même pour les personnes qui travaillent entre 50 et 60 heures par semaine et qui, en plus, dormiraient moins de six heures par nuit. Les personnes âgées qui prennent des médicaments sont aussi plus à risque, mais le chercheur précise que certains médicaments accentuent les effets de fatigue, notamment les psychotropes, les anxiolytiques, certains antidépresseurs, de même que certains antihistaminiques.

Enfin, les personnes qui souffrent d'un trouble du sommeil - évidemment - ainsi que les travailleurs de nuit qui sont fréquemment en grande privation de sommeil sont à risque. « Lorsqu'ils rentrent à la maison tôt le matin, ces gens-là sont vraiment dans une période dangereuse. »