Les évacués de Lebel-sur-Quévillon pourront réintégrer leur domicile à compter de dimanche. Le maire Guy Lafrenière, qui donnera plus de détails sur la marche à suivre samedi, demande toutefois aux résidants de demeurer vigilants, l’indice d’inflammabilité ayant augmenté dans la nuit de jeudi à vendredi.

« On est rendus à la bonne nouvelle du jour pour vous tous, chers citoyens. […] Dimanche le 18 juin, c’est votre arrivée. Tout va être prêt pour dimanche : le centre de santé, l’épicerie, le dépanneur, le poste de gaz », a lancé M. Lafrenière, d’un ton optimiste, en point de presse vendredi.

Dans cette ville d’un peu plus de 2100 habitants, les résidants ont dû composer avec la plus longue évacuation obligatoire en raison des incendies de forêt depuis le début du printemps. Les détails précis du retour de la population seront annoncés samedi, sur les coups de 11 h.

Ce retour se fera graduellement pour s’assurer que tous les services sont disponibles dans la ville à l’arrivée des citoyens. Un comité sera mis en place pour coordonner l’opération. « Il va falloir y aller progressivement durant la journée, mais on a encore besoin de préciser des choses avec la Sûreté du Québec sur le feu collé à la route 113, parce qu’on ne veut pas qu’il y ait des autos qui bloquent jusque-là, pour votre sécurité », a expliqué le maire.

Vendredi, son administration supervisera d’abord le retour des services essentiels dans la région, puis samedi, du reste des commerçants. « Pour accueillir les citoyens, ça prend absolument un centre de santé et une épicerie », a illustré l’élu, en rappelant qu’aucun jeune de 18 ans et moins n’est autorisé à entrer dans la ville, et ce, même s’il s’agit de livrer des services essentiels, avant dimanche.

Jusqu’ici, le feu 344 de Lebel-sur-Quévillon a brûlé 132 000 hectares. Les 120 pompiers forestiers originaires des États-Unis travailleront sur ce brasier toute la journée de vendredi. Dès samedi, ils seront assistés de 140 pompiers portugais, qui seront aussi envoyés sur les feux plus à l’est de la ville.

« L’objectif est de contenir la tête du feu et la portion rendue à 3,5 kilomètres de la route 113. On a des avions-citernes qui travaillent aussi sur l’autre partie pour le ralentir, mais aujourd’hui le vent est du bon côté, donc ils devraient être capables de l’attaquer assez bien », a expliqué M. Lafrenière.

L’aide internationale porte ses fruits

« Actuellement, la situation est encore préoccupante, mais avec la relève que nous avons, autant des États-Unis que de la France, du Portugal, de l’Espagne, du Nouveau-Brunswick, ça nous permet de voir de l’amélioration », a de son côté fait valoir vendredi la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lors d’une mêlée de presse à l’aéroport de Val-d’Or.

Neuf nouveaux feux sont « contenus » au Québec et on comptait en début de journée 104 incendies toujours actifs. « Les feux les plus prioritaires demeurent dans la région de l’ouest, bien sûr Lebel-sur-Quévillon, sur lequel on envoie les effectifs des États-Unis », a indiqué la ministre. Dans les prochains jours, la députée de Rimouski affirme que ces pompiers américains « vont surtout nous aider à sécuriser d’autres secteurs du pourtour du feu » pour éviter que celui-ci ne progresse ailleurs.

Trois raisons expliquent que Lebel-sur-Quévillon puisse procéder à une réintégration de sa population. D’abord, l’usine Nordic Kraft et ses produits chimiques sont bien protégés contre les incendies. Puis, le vent qui a changé de direction vers midi jeudi, repoussant l’incendie 344 qui s’était approché à 5 km de la route 113. Cette route est la seule qui mène vers cette ville du Nord-du-Québec. Enfin, l’arrivée de pompiers des États-Unis fait une différence sur le terrain, selon le maire.

« On parle de mesures extraordinaires, donc c’est important de ne pas garder [les citoyens évacués] quand la SOPFEU nous assure la sécurité des gens. Les gens ont hâte de retourner chez eux. Mais rappelons-nous quand même qu’il faut être prudents. Si vous allez en forêt publique, il faut pouvoir évacuer rapidement, la situation peut demeurer dangereuse », a maintenu la ministre Blanchette Vézina, en réitérant que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert demeure en vigueur au nord du fleuve.

Questionnée à savoir si son optimisme pourrait être de courte durée, avec le temps chaud attendu dans les prochains jours, la ministre a aussi révélé que « les indices d’inflammabilité dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon n’étaient pas aussi importants lorsque j’ai eu mon breffage jeudi soir que ce matin ». « La situation a changé dans la nuit », a-t-elle plaidé, en illustrant ainsi la nécessité de « rester vigilants ».

« Pour le reste, on suit la situation d’heure en heure en lien avec les précipitations. Les régions au centre ont reçu plusieurs millimètres d’eau, donc pour l’instant la situation est maîtrisée », a conclu la ministre.

Avec Lila Dussault, La Presse