Après deux semaines d’évacuation forcée en raison des incendies de forêt, les résidants de Lebel-sur-Quévillon peuvent enfin se réjouir : un plan de réintégration leur sera présenté dès vendredi matin, a assuré la municipalité en soirée jeudi.

Trois raisons expliquent ce revirement de situation, a indiqué Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon, à La Presse en soirée. En effet, plus tôt dans la journée, rien n’indiquait que les citoyens de la ville pourraient revenir bientôt dans leur maison.

D’abord, l’usine Nordic Kraft et ses produits chimiques sont finalement bien protégés contre les incendies. « Avant, on disait que ce n’était pas 100 % sécuritaire. Mais là, tous les travaux qui avaient été demandés ont été faits, et même beaucoup plus. La sécurité civile, SOPFEU, tout le monde a accepté le plan ce matin. »

Deuxième bonne nouvelle : le vent. Ce dernier a changé de direction vers midi jeudi, repoussant l’incendie 344 qui s’était approché à 5 kilomètres de la route 113. Cette route est la seule qui mène vers cette ville du Nord-du-Québec.

Enfin, l’arrivée de pompiers des États-Unis fait une différence sur le terrain, constate M. Lafrenière.

Résultat : des nouvelles enfin positives pour les quelque 2000 résidants évacués depuis le 2 juin. ll s’agit de la plus longue évacuation obligatoire en raison des incendies de forêt depuis le début du printemps.

Mais il n’est pas dit que les résidants pourront réintégrer leur domicile dès vendredi, prévient le maire. Le retour se fera graduellement pour s’assurer que tous les services sont disponibles dans la ville à l’arrivée des citoyens.

Par exemple, l’épicerie devra être nettoyée et fonctionnelle. « Les légumes, la viande, il n’y a pas grand-chose de bon après deux semaines », illustre M. Lafrenière. Même chose avec le centre de santé, fermé à clé depuis des jours. »

« Je ne ferai pas venir des familles à Lebel-sur-Quévillon sans centre de santé, renchérit le maire. On préfère les faire venir une journée plus tard que de les faire venir quand on n’est pas prêts. »

Les détails du plan de réintégration seront communiqués à la population lors d’une conférence de presse à 11 h vendredi.

Des pompiers en renfort

Soixante pompiers sont arrivés dans la ville de la Jamésie et ils ont commencé le travail sur le terrain, jeudi. Ils sont logés au centre communautaire et à l’aréna de la ville. D’autres pompiers américains se sont aussi joint à eux dans la journée. Ceux originaires du Portugal leur prêteront main-forte vendredi ou samedi.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON Soixante pompiers américains ont commencé à travailler sur le terrain, jeudi, à Lebel-sur-Quévillon.

Lebel-sur-Quévillon travaille d’ailleurs aussi à offrir des services essentiels à ces travailleurs qui seront plus d’une centaine en fin de semaine. Déjà, plus tôt dans la journée, la SOPFEU parlait de réintégrer, jeudi ou vendredi, du personnel en soins de santé ainsi que des employés de l’épicerie.

« On travaille aujourd’hui avec la Sécurité civile parce qu’on a besoin de services essentiels. Avec tous les gens qui sont arrivés à Lebel-sur-Quévillon et ceux qui s’en viennent, ça nous prend des services », a expliqué M. Lafrenière dans une vidéo diffusée sur Facebook jeudi matin.

« La SOPFEU a besoin de services et ils vont en faire venir quelques-uns », a-t-il précisé.

« On n’a pas encore le go pour préparer le rétablissement de nos citoyens », a-t-il aussi dit. Ce discours a changé en début de soirée. « Nous allons planifier le retour progressif dès ce soir, et vous confirmer [vendredi], la date officielle de votre retour chers citoyens », a écrit en soirée le maire sur Facebook.

M. Lafrenière s’était aussi fait rassurant en indiquant que la ville n’a connu aucune coupure d’électricité depuis deux semaines. Certains citoyens craignaient que les aliments abandonnés dans les réfrigérateurs ou les congélateurs ne dégagent de mauvaises odeurs.

Le maire a expliqué que l’usine de pâte et papier Nordic Kraft a été entièrement sécurisée et que les tranchées autour de la ville sont complétées. Il a ajouté que les vents sont favorables, jeudi, mais qu’aucune précipitation n’est prévue dans les prochains jours.