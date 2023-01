Un bris mécanique a forcé l’interruption d’une remontée de la station de ski du Mont-Sainte-Anne, samedi après-midi.

Des skieurs se sont retrouvés coincés pendant une trentaine de minutes dans les télésièges de l’Express du Sud, en début d’après-midi.

Un bris mécanique a causé l’interruption de la remontée, indique Hugues Leclerc, directeur du marketing et des communications pour les stations Mont Sainte-Anne et Stoneham.

Des mécaniciens de la station ont procédé à un changement de pièce, et la remontée a repris du service peu après 14 h. La station est demeurée ouverte.

M. Leclerc souligne que la nature de l’interruption est « tout à fait normale ». « Il y a des procédures à suivre. On évacue et on fait le changement de pièce comme ça se fait dans tous les centres de ski », soutient-il.

L’incident est survenu moins d’une semaine après la réouverture de la station, fermée pendant près d’un mois après la chute d’une télécabine. La Régie du bâtiment du Québec avait ordonné l’arrêt des remontées mécaniques jusqu’à la réalisation des conditions de mise en marche.

Pas de chance : la station de ski de Stoneham a elle aussi été paralysée vendredi soir. Cette fois, une panne d’électricité a plongé dans le noir la montagne, aussi exploitée par Resorts of the Canadian Rockies.